В Курганской области температура понизится до 0 градусов

В Курганской области 27 апреля ожидают сильный ветер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области температура воздуха достигнет 0 градусов. Об этом сообщается на официальном сайте центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среди (ЦГМС) по региону.

«Ночью, 29 апреля в Курганской области температура воздуха составит от 0 до +5 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем температура будет варьироваться от +12 до +17 градусов. Также без осадков», — указано на сайте курганского ЦГМС.

Сообщается, что 27 апреля температура воздуха ночью достигнет +9, +14 градусов (при прояснении показатель достигнет +4, +9 градусов). Преимущественно ночь пройдет без осадков. Днем синоптики ожидают +21, +26 градусов. Между тем, прогнозируют сильный ветер до 18 метров в секунду.

Сотрудники ЦГМС также ожидают +7, +12 градусов ночью 28 апреля. «Днем температура воздуха будет в районе +20, +25 градусов. При натекании облачности до +15», — сообщается на сайте.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области резко потеплеет. В ближайшие дни синоптики прогнозируют повышение температуры до +26 градусов.