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В Курганской области резко потеплеет

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Клипарт 4. Нижневартовск, термометр, погода, градусник
В Курганскую область придет теплая погода Фото:

В Курганской области в ближайшие дни ожидается очень теплая погода до +26 градусов. Об этом рассказал синоптик-любитель Илья Винштейн.

«В Кургане 25—27 апреля дневная температура будет в диапазоне от +23 до +26 градусов, а ночная от +4 до +7 градусов. Ночью 27 апреля +11…+13 градусов. Потепление будет сопровождаться порывистым ветром», — указано на странице персонального сайта Винштейна.

Курганский метеоролог-любитель написал в блоге, что уже 29—30 апреля ожидается кратковременное понижение температуры до климатической нормы. Днем +14…+18 градусов, ночью +2…+4 градуса. А вот 2—4 мая тепло снова вернется. Предварительно ожидается, что первая декада мая будет теплой. По мнению Винштейна, температура будет выше нормы на 1-3 градуса, вероятность холодного мая крайне мала.

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В Курганской области в ближайшие дни ожидается очень теплая погода до +26 градусов. Об этом рассказал синоптик-любитель Илья Винштейн. «В Кургане 25—27 апреля дневная температура будет в диапазоне от +23 до +26 градусов, а ночная от +4 до +7 градусов. Ночью 27 апреля +11…+13 градусов. Потепление будет сопровождаться порывистым ветром», — указано на странице персонального сайта Винштейна. Курганский метеоролог-любитель написал в блоге, что уже 29—30 апреля ожидается кратковременное понижение температуры до климатической нормы. Днем +14…+18 градусов, ночью +2…+4 градуса. А вот 2—4 мая тепло снова вернется. Предварительно ожидается, что первая декада мая будет теплой. По мнению Винштейна, температура будет выше нормы на 1-3 градуса, вероятность холодного мая крайне мала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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