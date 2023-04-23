В Курганской области резко потеплеет

24 апреля 2023 в 07:23 Размер текста - 17 +

В Курганскую область придет теплая погода Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Курганской области в ближайшие дни ожидается очень теплая погода до +26 градусов. Об этом рассказал синоптик-любитель Илья Винштейн. «В Кургане 25—27 апреля дневная температура будет в диапазоне от +23 до +26 градусов, а ночная от +4 до +7 градусов. Ночью 27 апреля +11…+13 градусов. Потепление будет сопровождаться порывистым ветром», — указано на странице персонального сайта Винштейна. Курганский метеоролог-любитель написал в блоге, что уже 29—30 апреля ожидается кратковременное понижение температуры до климатической нормы. Днем +14…+18 градусов, ночью +2…+4 градуса. А вот 2—4 мая тепло снова вернется. Предварительно ожидается, что первая декада мая будет теплой. По мнению Винштейна, температура будет выше нормы на 1-3 градуса, вероятность холодного мая крайне мала.

В Курганской области в ближайшие дни ожидается очень теплая погода до +26 градусов. Об этом рассказал синоптик-любитель Илья Винштейн. «В Кургане 25—27 апреля дневная температура будет в диапазоне от +23 до +26 градусов, а ночная от +4 до +7 градусов. Ночью 27 апреля +11…+13 градусов. Потепление будет сопровождаться порывистым ветром», — указано на странице персонального сайта Винштейна. Курганский метеоролог-любитель написал в блоге, что уже 29—30 апреля ожидается кратковременное понижение температуры до климатической нормы. Днем +14…+18 градусов, ночью +2…+4 градуса. А вот 2—4 мая тепло снова вернется. Предварительно ожидается, что первая декада мая будет теплой. По мнению Винштейна, температура будет выше нормы на 1-3 градуса, вероятность холодного мая крайне мала.