Глава МЧС Куренков: нарушения в поселке Сосьва выявили еще в начале апреля. Видео

26 апреля 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

По словам Куренкова, проверки в Сосьве проходили в начале апреля перед стартом пожароопасного сезона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В поселке Сосьва (Свердловская область), где произошел пожар, выявили нарушения пожарной безопасности еще в начале апреля и поручили их устранить. Об этом заявил руководитель МЧС Александр Куренков. «В период подготовки к пожароопасному сезону в населенном пункте Сосьва в период с 6 по 12 апреля проводилась выездная внеплановая проверка, в ходе которой было выявлено четыре нарушения обязательных требований пожарной безопасности», — передает слова Куренкова telegram-канал «МЧС России». Тогда было выдано предписание об их устранении, к ответственным лицам применили административное наказание. По словам главы МЧС РФ, за последние сутки от огня удалось защитить более 1500 жилых домов. «Сейчас к тушению пожаров привлечено более 505 человек и 137 единиц техники, в том числе два пожарных поезда, два вертолета МИ-8 МЧС России и вертолет Росгвардии», — заявил Куренков. Уже составлен список жителей, чьи дома и имущество пострадали в пожаре, с погорельцами работают психологи МЧС России совместно с Минздравом. Пожар в поселке Сосьва вспыхнул 25 апреля, из-за чего сгорело лечебное учреждение ФСИН, более 92 домов, погиб один человек. Сейчас власти региона оказывают помощь пострадавшим. Погорельцев переместили в палатки, сотрудники ДПС перекрыли въезд в Сосьву. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поселке Сосьва (Свердловская область), где произошел пожар, выявили нарушения пожарной безопасности еще в начале апреля и поручили их устранить. Об этом заявил руководитель МЧС Александр Куренков. «В период подготовки к пожароопасному сезону в населенном пункте Сосьва в период с 6 по 12 апреля проводилась выездная внеплановая проверка, в ходе которой было выявлено четыре нарушения обязательных требований пожарной безопасности», — передает слова Куренкова telegram-канал «МЧС России». Тогда было выдано предписание об их устранении, к ответственным лицам применили административное наказание. По словам главы МЧС РФ, за последние сутки от огня удалось защитить более 1500 жилых домов. «Сейчас к тушению пожаров привлечено более 505 человек и 137 единиц техники, в том числе два пожарных поезда, два вертолета МИ-8 МЧС России и вертолет Росгвардии», — заявил Куренков. Уже составлен список жителей, чьи дома и имущество пострадали в пожаре, с погорельцами работают психологи МЧС России совместно с Минздравом. Пожар в поселке Сосьва вспыхнул 25 апреля, из-за чего сгорело лечебное учреждение ФСИН, более 92 домов, погиб один человек. Сейчас власти региона оказывают помощь пострадавшим. Погорельцев переместили в палатки, сотрудники ДПС перекрыли въезд в Сосьву.