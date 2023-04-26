Глава МЧС Куренков: нарушения в поселке Сосьва выявили еще в начале апреля. Видео

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Министр МЧС Александр Куренков наградил сотрудников курганского ГУ МЧС. Курган , куренков александр
По словам Куренкова, проверки в Сосьве проходили в начале апреля перед стартом пожароопасного сезона Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В поселке Сосьва (Свердловская область), где произошел пожар, выявили нарушения пожарной безопасности еще в начале апреля и поручили их устранить. Об этом заявил руководитель МЧС Александр Куренков.

«В период подготовки к пожароопасному сезону в населенном пункте Сосьва в период с 6 по 12 апреля проводилась выездная внеплановая проверка, в ходе которой было выявлено четыре нарушения обязательных требований пожарной безопасности», — передает слова Куренкова telegram-канал «МЧС России». Тогда было выдано предписание об их устранении, к ответственным лицам применили административное наказание.

По словам главы МЧС РФ, за последние сутки от огня удалось защитить более 1500 жилых домов. «Сейчас к тушению пожаров привлечено более 505 человек и 137 единиц техники, в том числе два пожарных поезда, два вертолета МИ-8 МЧС России и вертолет Росгвардии», — заявил Куренков. Уже составлен список жителей, чьи дома и имущество пострадали в пожаре, с погорельцами работают психологи МЧС России совместно с Минздравом.

Пожар в поселке Сосьва вспыхнул 25 апреля, из-за чего сгорело лечебное учреждение ФСИН, более 92 домов, погиб один человек. Сейчас власти региона оказывают помощь пострадавшим. Погорельцев переместили в палатки, сотрудники ДПС перекрыли въезд в Сосьву.

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В поселке Сосьва (Свердловская область), где произошел пожар, выявили нарушения пожарной безопасности еще в начале апреля и поручили их устранить. Об этом заявил руководитель МЧС Александр Куренков. «В период подготовки к пожароопасному сезону в населенном пункте Сосьва в период с 6 по 12 апреля проводилась выездная внеплановая проверка, в ходе которой было выявлено четыре нарушения обязательных требований пожарной безопасности», — передает слова Куренкова telegram-канал «МЧС России». Тогда было выдано предписание об их устранении, к ответственным лицам применили административное наказание. По словам главы МЧС РФ, за последние сутки от огня удалось защитить более 1500 жилых домов. «Сейчас к тушению пожаров привлечено более 505 человек и 137 единиц техники, в том числе два пожарных поезда, два вертолета МИ-8 МЧС России и вертолет Росгвардии», — заявил Куренков. Уже составлен список жителей, чьи дома и имущество пострадали в пожаре, с погорельцами работают психологи МЧС России совместно с Минздравом. Пожар в поселке Сосьва вспыхнул 25 апреля, из-за чего сгорело лечебное учреждение ФСИН, более 92 домов, погиб один человек. Сейчас власти региона оказывают помощь пострадавшим. Погорельцев переместили в палатки, сотрудники ДПС перекрыли въезд в Сосьву.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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