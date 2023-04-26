Челябинка, у которой забрали сына в детдом, выступила на Первом канале

Челябинска пришла на программу «Мужское / женское», чтобы ей помогли вернуть сына Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Берегового Каслинского района (Челябинская область) Людмила на шоу «Мужское / женское» Первого канала рассказала, что у нее необоснованно забрали сына в детский дом. Родители героини выпуска, который выйдет в эфир 26 апреля, сообщили, что женщина страдает от алкоголизма и избивает сына.

Родители Людмилы утверждают, что она злоупотребляет алкоголем и бьет сына. Ребенок подтвердил это, и в январе его забрали в детский дом. Людмила не понимает, почему ее сына забрали, и хочет его вернуть.

В интервью мальчик рассказал, что, несмотря на поступки матери, он хочет вернуться домой к матери, тете, бабушке и дедушке, которые уже давно в ссоре и живут раздельно. Людмила с сыном живет в Береговом, а ее родители со второй дочерью и внуками — в Челябинске.

Психолог Юлия Гостева заявила, что у ребенка расшатана психика — мать и бабушка настраивают его против друг друга. Мальчик хочет примирения семьи. Психолог посоветовала взрослым наладить отношения в семье.

На Людмилу возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с ребенком. Ей грозит до семи лет тюрьмы. До приговора суда ни мать, ни родственники забрать ребенка не смогут. В соцзащите уточнили, что семья в поле зрения ПДН не попадала.

Детектор лжи показал, что Людмила не врет, отрицая рукоприкладство. Полиграфолог подтвердил, что женщина жестоко и грубо обращается с окружающими и родными людьми. Ведущий Александр Гордон порекомендовал женщине пройти лечение от алкоголизма или отдать ребенка.