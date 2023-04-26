Пригожин сделал заявление об окружении Бахмута

Пригожин: ЧВК «Вагнер» далека от окружения сил ВСУ в Бахмуте
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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, минометный расчет, 120мм возимый миномет 2б11, подготовка мобилизованных
Говорить о скором окружении ВСУ в Бахмуте не приходиться, заявил Евгений Пригожин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ЧВК «Вагнер» еще не достигли перекрестка в Бахмуте (Артемовске), который якобы имеет важное стратегическое значение. Более того, захват этого перекрестка не позволит говорить об фактическом окружении ВСУ в городе, заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин в ответ на запрос URA.RU.

«Этот перекресток в Бахмуте нами пока не взят. Мы находимся рядом. Говорить о скором окружении ВСУ нельзя», — заявил Пригожин. Также он добавил, что установление контроля над перекрестком не даст оснований считать, что ВСУ окажется в окружении. С запада города еще остаются дороги, по которым украинская армия может перебрасывать свежие резервы, несмотря на то, что путь полностью простреливается, заключил Пригожин.

Ранее telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» достигли важнейшего перекрестка в Бахмуте, что означает попадание сил ВСУ в полноценное окружение. Также сообщалось о прорыве российскими военными главной артерии, по которой идет снабжение украинской армии, передает «Утро.ру».

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Бойцы ЧВК «Вагнер» еще не достигли перекрестка в Бахмуте (Артемовске), который якобы имеет важное стратегическое значение. Более того, захват этого перекрестка не позволит говорить об фактическом окружении ВСУ в городе, заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин в ответ на запрос URA.RU. «Этот перекресток в Бахмуте нами пока не взят. Мы находимся рядом. Говорить о скором окружении ВСУ нельзя», — заявил Пригожин. Также он добавил, что установление контроля над перекрестком не даст оснований считать, что ВСУ окажется в окружении. С запада города еще остаются дороги, по которым украинская армия может перебрасывать свежие резервы, несмотря на то, что путь полностью простреливается, заключил Пригожин. Ранее telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» достигли важнейшего перекрестка в Бахмуте, что означает попадание сил ВСУ в полноценное окружение. Также сообщалось о прорыве российскими военными главной артерии, по которой идет снабжение украинской армии, передает «Утро.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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