Пригожин сделал заявление об окружении Бахмута

Пригожин: ЧВК «Вагнер» далека от окружения сил ВСУ в Бахмуте

26 апреля 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Говорить о скором окружении ВСУ в Бахмуте не приходиться, заявил Евгений Пригожин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы ЧВК «Вагнер» еще не достигли перекрестка в Бахмуте (Артемовске), который якобы имеет важное стратегическое значение. Более того, захват этого перекрестка не позволит говорить об фактическом окружении ВСУ в городе, заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин в ответ на запрос URA.RU. «Этот перекресток в Бахмуте нами пока не взят. Мы находимся рядом. Говорить о скором окружении ВСУ нельзя», — заявил Пригожин. Также он добавил, что установление контроля над перекрестком не даст оснований считать, что ВСУ окажется в окружении. С запада города еще остаются дороги, по которым украинская армия может перебрасывать свежие резервы, несмотря на то, что путь полностью простреливается, заключил Пригожин. Ранее telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» достигли важнейшего перекрестка в Бахмуте, что означает попадание сил ВСУ в полноценное окружение. Также сообщалось о прорыве российскими военными главной артерии, по которой идет снабжение украинской армии, передает «Утро.ру».

Бойцы ЧВК «Вагнер» еще не достигли перекрестка в Бахмуте (Артемовске), который якобы имеет важное стратегическое значение. Более того, захват этого перекрестка не позволит говорить об фактическом окружении ВСУ в городе, заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин в ответ на запрос URA.RU. «Этот перекресток в Бахмуте нами пока не взят. Мы находимся рядом. Говорить о скором окружении ВСУ нельзя», — заявил Пригожин. Также он добавил, что установление контроля над перекрестком не даст оснований считать, что ВСУ окажется в окружении. С запада города еще остаются дороги, по которым украинская армия может перебрасывать свежие резервы, несмотря на то, что путь полностью простреливается, заключил Пригожин. Ранее telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» достигли важнейшего перекрестка в Бахмуте, что означает попадание сил ВСУ в полноценное окружение. Также сообщалось о прорыве российскими военными главной артерии, по которой идет снабжение украинской армии, передает «Утро.ру».