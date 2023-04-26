26 апреля 2023

Спикер гордумы Тюмени получит «золотой парашют» за заслуги

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Евгения Заболотного, председателя городской думы. Тюмень, заболотный евгений
Председателю тюменской гордумы обеспечат хорошую должность Фото:

Председателю Тюменской гордумы Заболотному готовят высокие награды после ухода с должности. Торжественная формальность будет означать передачу ему «золотого парашюта». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к тюменской политтусовке.

«Предположительно, поблагодарят за высокий процент реализации наказов избирателей. При Заболотном гордума исполнила порядка 95% от всех наказов», — поделился собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало о том, что председатель гордумы Евгений Заболотный ведет торги за будущее место работы. На данный момент он договаривается о должности в ТДСК (Тюменская домостроительная компания».

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Председателю Тюменской гордумы Заболотному готовят высокие награды после ухода с должности. Торжественная формальность будет означать передачу ему «золотого парашюта». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к тюменской политтусовке. «Предположительно, поблагодарят за высокий процент реализации наказов избирателей. При Заболотном гордума исполнила порядка 95% от всех наказов», — поделился собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало о том, что председатель гордумы Евгений Заболотный ведет торги за будущее место работы. На данный момент он договаривается о должности в ТДСК (Тюменская домостроительная компания».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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