Спикер гордумы Тюмени получит «золотой парашют» за заслуги

Председателю тюменской гордумы обеспечат хорошую должность
Председателю Тюменской гордумы Заболотному готовят высокие награды после ухода с должности. Торжественная формальность будет означать передачу ему «золотого парашюта». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к тюменской политтусовке.
«Предположительно, поблагодарят за высокий процент реализации наказов избирателей. При Заболотном гордума исполнила порядка 95% от всех наказов», — поделился собеседник агентства.
Ранее URA.RU сообщало о том, что председатель гордумы Евгений Заболотный ведет торги за будущее место работы. На данный момент он договаривается о должности в ТДСК (Тюменская домостроительная компания».
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