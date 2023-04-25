Первому вице-губернатору ХМАО пришлось разбираться в пьяном скандале подопечных

26 апреля 2023 в 19:54 Размер текста - 17 +

Алексею Шипилову пришлось улаживать скандал с участниками программы «Лидеры изменений Югры» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Первому вице-губернатору ХМАО Алексею Шипилову пришлось разбираться в пьяном скандале со студентами элитной программы обучения «Лидеры изменений Югры» во время учебного блока в Нижневартовске. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном политическом истеблишменте. «Участник курса „Лидеры изменений Югры“ Дмитрий Тей во время торжественного ужина устроил разборку в стиле „пойдем-выйдем-поговорим“ с одним из посетителей ресторана. Вспыхнула перепалка, разнимать ее пришлось другим студентам курса. В итоге, инцидент дошел до Шипилова, который выяснял, кто виноват», — сообщил инсайдер. Тей в разговоре с журналистом агентства сообщил, что они с оппонентом просто громко поспорили. «Интеллектуальный спор зашел на высокие тона, вот и все», — уточнил он. Корреспондент URA.RU направил запрос в департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры о причинах и последствиях инцидента, но на момент публикации новости ответа не получил.

Первому вице-губернатору ХМАО Алексею Шипилову пришлось разбираться в пьяном скандале со студентами элитной программы обучения «Лидеры изменений Югры» во время учебного блока в Нижневартовске. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном политическом истеблишменте. «Участник курса „Лидеры изменений Югры“ Дмитрий Тей во время торжественного ужина устроил разборку в стиле „пойдем-выйдем-поговорим“ с одним из посетителей ресторана. Вспыхнула перепалка, разнимать ее пришлось другим студентам курса. В итоге, инцидент дошел до Шипилова, который выяснял, кто виноват», — сообщил инсайдер. Тей в разговоре с журналистом агентства сообщил, что они с оппонентом просто громко поспорили. «Интеллектуальный спор зашел на высокие тона, вот и все», — уточнил он. Корреспондент URA.RU направил запрос в департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры о причинах и последствиях инцидента, но на момент публикации новости ответа не получил.