Первому вице-губернатору ХМАО пришлось разбираться в пьяном скандале подопечных

Первому вице-губернатору ХМАО Алексею Шипилову пришлось разбираться в пьяном скандале со студентами элитной программы обучения «Лидеры изменений Югры» во время учебного блока в Нижневартовске. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном политическом истеблишменте.
«Участник курса „Лидеры изменений Югры“ Дмитрий Тей во время торжественного ужина устроил разборку в стиле „пойдем-выйдем-поговорим“ с одним из посетителей ресторана. Вспыхнула перепалка, разнимать ее пришлось другим студентам курса. В итоге, инцидент дошел до Шипилова, который выяснял, кто виноват», — сообщил инсайдер.
Тей в разговоре с журналистом агентства сообщил, что они с оппонентом просто громко поспорили. «Интеллектуальный спор зашел на высокие тона, вот и все», — уточнил он. Корреспондент URA.RU направил запрос в департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры о причинах и последствиях инцидента, но на момент публикации новости ответа не получил.
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