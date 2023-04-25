25 апреля 2023

Первому вице-губернатору ХМАО пришлось разбираться в пьяном скандале подопечных

© Служба новостей «URA.RU»
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Итоговая пресс-конференция в департаменте образования. Курган , депутат, чиновник, руки, шариковая ручка
Алексею Шипилову пришлось улаживать скандал с участниками программы «Лидеры изменений Югры» Фото:

Первому вице-губернатору ХМАО Алексею Шипилову пришлось разбираться в пьяном скандале со студентами элитной программы обучения «Лидеры изменений Югры» во время учебного блока в Нижневартовске. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном политическом истеблишменте.

«Участник курса „Лидеры изменений Югры“ Дмитрий Тей во время торжественного ужина устроил разборку в стиле „пойдем-выйдем-поговорим“ с одним из посетителей ресторана. Вспыхнула перепалка, разнимать ее пришлось другим студентам курса. В итоге, инцидент дошел до Шипилова, который выяснял, кто виноват», — сообщил инсайдер.

Тей в разговоре с журналистом агентства сообщил, что они с оппонентом просто громко поспорили. «Интеллектуальный спор зашел на высокие тона, вот и все», — уточнил он. Корреспондент URA.RU направил запрос в департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры о причинах и последствиях инцидента, но на момент публикации новости ответа не получил.

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Первому вице-губернатору ХМАО Алексею Шипилову пришлось разбираться в пьяном скандале со студентами элитной программы обучения «Лидеры изменений Югры» во время учебного блока в Нижневартовске. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном политическом истеблишменте. «Участник курса „Лидеры изменений Югры“ Дмитрий Тей во время торжественного ужина устроил разборку в стиле „пойдем-выйдем-поговорим“ с одним из посетителей ресторана. Вспыхнула перепалка, разнимать ее пришлось другим студентам курса. В итоге, инцидент дошел до Шипилова, который выяснял, кто виноват», — сообщил инсайдер. Тей в разговоре с журналистом агентства сообщил, что они с оппонентом просто громко поспорили. «Интеллектуальный спор зашел на высокие тона, вот и все», — уточнил он. Корреспондент URA.RU направил запрос в департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры о причинах и последствиях инцидента, но на момент публикации новости ответа не получил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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