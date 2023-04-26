Американский разведчик раскрыл судьбу Зеленского к концу СВО

Экс-разведчик США Риттер: Зеленский и его правительство исчезнут к концу СВО

26 апреля 2023 в 22:32 Размер текста - 17 +

Власти России не будут брать на себя долги, которые накопил Владимир Зеленский, заявил Скотт Риттер Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский и украинское правительство перестанут существовать к моменту окончания спецоперации. Такое мнение выразил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. «Украинское правительство во главе с Зеленским не будет существовать к моменту, когда конфликт на Украине закончится», — заявил Риттер в эфире youtube-канала U.S. Tour of Duty. Он подчеркнул, что российские власти не будут брать на себя долги нелегитимных украинских властей, которые перестанут существовать. Ранее Скотт Риттер заявил, что Зеленский может быть убит в результате восстания украинского народа. Официальный представитель сводной казачьей бригады «Дон» Алексей Селиванов выразил мнение, что Запад после поражения ВСУ на поле боя не станет защищать президента Украины, которого будут судить за военные преступления, передает «Федеральное агентство новостей».

Президент Украины Владимир Зеленский и украинское правительство перестанут существовать к моменту окончания спецоперации. Такое мнение выразил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. «Украинское правительство во главе с Зеленским не будет существовать к моменту, когда конфликт на Украине закончится», — заявил Риттер в эфире youtube-канала U.S. Tour of Duty. Он подчеркнул, что российские власти не будут брать на себя долги нелегитимных украинских властей, которые перестанут существовать. Ранее Скотт Риттер заявил, что Зеленский может быть убит в результате восстания украинского народа. Официальный представитель сводной казачьей бригады «Дон» Алексей Селиванов выразил мнение, что Запад после поражения ВСУ на поле боя не станет защищать президента Украины, которого будут судить за военные преступления, передает «Федеральное агентство новостей».