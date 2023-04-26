В Сочи подросток из Екатеринбурга и его мама упали со скалы. Видео

26 апреля 2023 в 23:51 Размер текста - 17 +

Спасатели забрали пострадавших со склона горы Фото: Анна Майорова © URA.RU В Сочи спасатели эвакуировали на вертолете свердловчанку в бессознательном состоянии и ее 16-летнего сына, которые упали со склона хребта Ачишхо и получили травмы. В пресс-службе МЧС РФ пояснили, что у мальчика — перелом ноги, а у его мамы — черепно-мозговая травма. «Спасатели эвакуировали на вертолете Ка-32 женщину и подростка из Екатеринбурга, которые получили травмы, упав со склона хребта Ачишхо в Сочи. Женщина была в бессознательном состоянии», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. Спасателей вызвал подросток. По телефону он сообщил, что его мама находится без сознания. Сотрудники МЧС подняли пострадавших на борт с помощью бортовой лебедки, а позже передали их врачам скорой помощи.

В Сочи спасатели эвакуировали на вертолете свердловчанку в бессознательном состоянии и ее 16-летнего сына, которые упали со склона хребта Ачишхо и получили травмы. В пресс-службе МЧС РФ пояснили, что у мальчика — перелом ноги, а у его мамы — черепно-мозговая травма. «Спасатели эвакуировали на вертолете Ка-32 женщину и подростка из Екатеринбурга, которые получили травмы, упав со склона хребта Ачишхо в Сочи. Женщина была в бессознательном состоянии», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. Спасателей вызвал подросток. По телефону он сообщил, что его мама находится без сознания. Сотрудники МЧС подняли пострадавших на борт с помощью бортовой лебедки, а позже передали их врачам скорой помощи.