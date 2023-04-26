26 апреля 2023

В Сочи подросток из Екатеринбурга и его мама упали со скалы. Видео

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Последствия паводка в городе Нижние Серги. Свердловская область, вертолет мчс
Спасатели забрали пострадавших со склона горы Фото:

В Сочи спасатели эвакуировали на вертолете свердловчанку в бессознательном состоянии и ее 16-летнего сына, которые упали со склона хребта Ачишхо и получили травмы. В пресс-службе МЧС РФ пояснили, что у мальчика — перелом ноги, а у его мамы — черепно-мозговая травма.

«Спасатели эвакуировали на вертолете Ка-32 женщину и подростка из Екатеринбурга, которые получили травмы, упав со склона хребта Ачишхо в Сочи. Женщина была в бессознательном состоянии», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram.

Спасателей вызвал подросток. По телефону он сообщил, что его мама находится без сознания. Сотрудники МЧС подняли пострадавших на борт с помощью бортовой лебедки, а позже передали их врачам скорой помощи.

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В Сочи спасатели эвакуировали на вертолете свердловчанку в бессознательном состоянии и ее 16-летнего сына, которые упали со склона хребта Ачишхо и получили травмы. В пресс-службе МЧС РФ пояснили, что у мальчика — перелом ноги, а у его мамы — черепно-мозговая травма. «Спасатели эвакуировали на вертолете Ка-32 женщину и подростка из Екатеринбурга, которые получили травмы, упав со склона хребта Ачишхо в Сочи. Женщина была в бессознательном состоянии», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. Спасателей вызвал подросток. По телефону он сообщил, что его мама находится без сознания. Сотрудники МЧС подняли пострадавших на борт с помощью бортовой лебедки, а позже передали их врачам скорой помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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