26 апреля 2023

Британские депутаты потребовали записать ЧВК «Вагнер» в террористы

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В парламенте Британии хотят признать группу «Вагнер» террористами Фото:
новость из сюжета
Вооруженные столкновения в Судане

Группу «Вагнер» хотят объявить террористической организацией из-за «деструктивной роли», которую она якобы играет в Африке. С таким требованием выступили депутаты Великобритании.

«Британии следует оценить последствия деятельности ЧВК „Вагнер“ и российское влияние в Дарфуре, Судане и Сахеле. Необходимо объявить [ЧВК] террористической организацией и ввести целевые санкции», — указано в докладе межпартийной парламентской группы по Судану и Южному Судану, который был представлен британскому правительству, передает ТАСС. По мнению авторов документа, частные военные компании РФ обучали суданских военных до начала массовых протестов в 2018 году, а перед военным переворотом в октябре 2021 года якобы способствовали распространению дезинформации.

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что ЧВК не поддерживает никого из участников конфликта в Судане, и любые вопросы на этот счет он расценивает, как провокацию. Он напомнил, что является кавалером двух суданских орденов — ордена Республики Судан и ордена Двух Нилов. В стране уже более двух лет нет подразделений «Вагнера». Пригожин предложил властям Судана свое посредничество в урегулировании конфликта. Об этом он заявил в открытом письме. С опровержением участия группы «Вагнер» в вооруженном противостоянии также выступало руководство спецназа Судана.

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Группу «Вагнер» хотят объявить террористической организацией из-за «деструктивной роли», которую она якобы играет в Африке. С таким требованием выступили депутаты Великобритании. «Британии следует оценить последствия деятельности ЧВК „Вагнер“ и российское влияние в Дарфуре, Судане и Сахеле. Необходимо объявить [ЧВК] террористической организацией и ввести целевые санкции», — указано в докладе межпартийной парламентской группы по Судану и Южному Судану, который был представлен британскому правительству, передает ТАСС. По мнению авторов документа, частные военные компании РФ обучали суданских военных до начала массовых протестов в 2018 году, а перед военным переворотом в октябре 2021 года якобы способствовали распространению дезинформации. Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что ЧВК не поддерживает никого из участников конфликта в Судане, и любые вопросы на этот счет он расценивает, как провокацию. Он напомнил, что является кавалером двух суданских орденов — ордена Республики Судан и ордена Двух Нилов. В стране уже более двух лет нет подразделений «Вагнера». Пригожин предложил властям Судана свое посредничество в урегулировании конфликта. Об этом он заявил в открытом письме. С опровержением участия группы «Вагнер» в вооруженном противостоянии также выступало руководство спецназа Судана.
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