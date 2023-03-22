Пригожин предложил Блинкену профинансировать деятельность ЧВК «Вагнер»

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Евгений Пригожин предложил Энтони Блинкену профинансировать проект «Вагнер. Безопасная Африка» Фото:

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил госсекретарю США Энтони Блинкену профинансировать деятельность компании на территории Африки для обеспечения безопасности. Соответствующее письмо разместили в пресс-службе военной компании.

«После того как я и ЧВК „Вагнер“ в 2017 и 2018 годах начали активно заниматься Африкой, нам удалось достигнуть больших результатов в области безопасности. <…> Поэтому я предлагаю вам поддержать усилия ЧВК „Вагнер“ и профинансировать новый проект „Вагнер. Безопасная Африка“, где вы можете стать одним из инвесторов», — заявил Евгений Пригожин. Его письмо публикует пресс-служба в своем telegram-канале.

Ранее Блинкен во время пресс-конференции по итогам саммита США — Африка заявил, что ЧВК «Вагнер» подвергает опасности миротворцев, а также представителей ООН, сообщает MK.RU. Пригожин уточнял, что американские журналисты обвиняют «Вагнер» во всех грехах.

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил госсекретарю США Энтони Блинкену профинансировать деятельность компании на территории Африки для обеспечения безопасности. Соответствующее письмо разместили в пресс-службе военной компании. «После того как я и ЧВК „Вагнер“ в 2017 и 2018 годах начали активно заниматься Африкой, нам удалось достигнуть больших результатов в области безопасности. <…> Поэтому я предлагаю вам поддержать усилия ЧВК „Вагнер“ и профинансировать новый проект „Вагнер. Безопасная Африка“, где вы можете стать одним из инвесторов», — заявил Евгений Пригожин. Его письмо публикует пресс-служба в своем telegram-канале. Ранее Блинкен во время пресс-конференции по итогам саммита США — Африка заявил, что ЧВК «Вагнер» подвергает опасности миротворцев, а также представителей ООН, сообщает MK.RU. Пригожин уточнял, что американские журналисты обвиняют «Вагнер» во всех грехах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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