Пригожин предложил Блинкену профинансировать деятельность ЧВК «Вагнер» 22 марта 2023 в 20:50 Размер текста - 17 + Евгений Пригожин предложил Энтони Блинкену профинансировать проект «Вагнер. Безопасная Африка» Фото: Официальный сайт президента Украины Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил госсекретарю США Энтони Блинкену профинансировать деятельность компании на территории Африки для обеспечения безопасности. Соответствующее письмо разместили в пресс-службе военной компании. «После того как я и ЧВК „Вагнер“ в 2017 и 2018 годах начали активно заниматься Африкой, нам удалось достигнуть больших результатов в области безопасности. <…> Поэтому я предлагаю вам поддержать усилия ЧВК „Вагнер“ и профинансировать новый проект „Вагнер. Безопасная Африка“, где вы можете стать одним из инвесторов», — заявил Евгений Пригожин. Его письмо публикует пресс -служба в своем telegram-канале. Ранее Блинкен во время пресс-конференции по итогам саммита США — Африка заявил, что ЧВК «Вагнер» подвергает опасности миротворцев, а также представителей ООН, сообщает MK.RU. Пригожин уточнял, что американские журналисты обвиняют «Вагнер» во всех грехах. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил госсекретарю США Энтони Блинкену профинансировать деятельность компании на территории Африки для обеспечения безопасности. Соответствующее письмо разместили в пресс-службе военной компании. «После того как я и ЧВК „Вагнер“ в 2017 и 2018 годах начали активно заниматься Африкой, нам удалось достигнуть больших результатов в области безопасности. <…> Поэтому я предлагаю вам поддержать усилия ЧВК „Вагнер“ и профинансировать новый проект „Вагнер. Безопасная Африка“, где вы можете стать одним из инвесторов», — заявил Евгений Пригожин. Его письмо публикует пресс-служба в своем telegram-канале. Ранее Блинкен во время пресс-конференции по итогам саммита США — Африка заявил, что ЧВК «Вагнер» подвергает опасности миротворцев, а также представителей ООН, сообщает MK.RU. Пригожин уточнял, что американские журналисты обвиняют «Вагнер» во всех грехах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям