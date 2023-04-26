26 апреля 2023

Свердловские сады отправили на карантин по опасной болезни

В Полевской ТСН «Дружба-2» закрыли на карантин до 9 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Машина скорой помощи. Курган , красная зона, внимание зона карантина, ковид 19
Карантин продлится до 9 июня Фото:

В Полевском ТСН «Дружба-2» введен карантин до 9 июня из-за выявленного случая бешенства у дикой лисы. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«На всей территории ТСН „Дружба-2“ введен карантин из-за бешенства у дикой лисы. Карантин продлится до 9 июня», — пишет пресс-служба мэрии Полевского в соцсети «ВКонтакте». Людям запрещается лечить, отлавливать, ввозить и вывозить восприимчивых животных в эпицентре и в радиусе трех километров в ТСН «Дружба-2».

На территории садового участка был обнаружен труп лисицы. Результаты исследования патологического материала подтвердили наличие вируса бешенства в крови у лесного хищника. Специалисты ветстанции провели вакцинацию домашней кошки и трех собак. На месте обнаружения лисицы проведена дезинфекция.

Ранее сообщалось, что глава Полевского Константин Поспелов призвал жителей избегать диких животных. Все из-за выявленных случаев бешенства.

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В Полевском ТСН «Дружба-2» введен карантин до 9 июня из-за выявленного случая бешенства у дикой лисы. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации. «На всей территории ТСН „Дружба-2“ введен карантин из-за бешенства у дикой лисы. Карантин продлится до 9 июня», — пишет пресс-служба мэрии Полевского в соцсети «ВКонтакте». Людям запрещается лечить, отлавливать, ввозить и вывозить восприимчивых животных в эпицентре и в радиусе трех километров в ТСН «Дружба-2». На территории садового участка был обнаружен труп лисицы. Результаты исследования патологического материала подтвердили наличие вируса бешенства в крови у лесного хищника. Специалисты ветстанции провели вакцинацию домашней кошки и трех собак. На месте обнаружения лисицы проведена дезинфекция. Ранее сообщалось, что глава Полевского Константин Поспелов призвал жителей избегать диких животных. Все из-за выявленных случаев бешенства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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