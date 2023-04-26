Свердловские сады отправили на карантин по опасной болезни

В Полевском ТСН «Дружба-2» введен карантин до 9 июня из-за выявленного случая бешенства у дикой лисы. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
«На всей территории ТСН „Дружба-2“ введен карантин из-за бешенства у дикой лисы. Карантин продлится до 9 июня», — пишет пресс-служба мэрии Полевского в соцсети «ВКонтакте». Людям запрещается лечить, отлавливать, ввозить и вывозить восприимчивых животных в эпицентре и в радиусе трех километров в ТСН «Дружба-2».
На территории садового участка был обнаружен труп лисицы. Результаты исследования патологического материала подтвердили наличие вируса бешенства в крови у лесного хищника. Специалисты ветстанции провели вакцинацию домашней кошки и трех собак. На месте обнаружения лисицы проведена дезинфекция.
Ранее сообщалось, что глава Полевского Константин Поспелов призвал жителей избегать диких животных. Все из-за выявленных случаев бешенства.
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