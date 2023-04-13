Мэр призвал свердловчан избегать животных

Глава Полевского Поспелов призвал жителей избегать диких животных из-за случаев бешенства

14 апреля 2023 в 04:41 Размер текста - 17 +

Константин Поспелов заявил, что в Полевском нет вспышки бешенства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Полевского городского округа (Свердловская область) Константин Поспелов, отвечая на вопрос о росте числа выявленных случаев бешенства на территории муниципалитета, призвал граждан максимально избегать контакта с дикими животными, чтобы обезопасить себя и свое здоровье. Также он подчеркнул, что в городе нет вспышки бешенства, а есть лишь «небольшое увеличение». «В Полевском нет вспышки бешенства, есть небольшое увеличение, а чтобы прямо кричать караул — я бы не стал. <…> Главное, что нам надо самим внимательнее подходить к этому вопросу, нужно максимально избегать контакта с дикими животными, это может быть даже белка», — сказал Поспелов в прямом эфире телерадиокомпании «11-й канал». Новость по теме В свердловском городе выявили очаг бешенства В Полевском с начала текущего года неоднократно объявляли карантин по бешенству, которое выявляли у диких лисиц. По данным URA.RU, с января 2023-го года в данном городском округе на карантин отправляли: СНТ «Медик», микрорайон Зеленый Бор-1, СНТ «Светлый-2», село Косой Брод (здесь властям даже приходилось продлевать карантин из-за повторно выявленного случая бешенства) и СНТ «Дружба- 2». В настоящее время на территории Полевского действуют три карантина. С начала текущего года в городском округе зафиксировали 41 случай укусов людей животными, что, по данным Роспотребнадзора, на 11% выше прошлогодних данных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Полевского городского округа (Свердловская область) Константин Поспелов, отвечая на вопрос о росте числа выявленных случаев бешенства на территории муниципалитета, призвал граждан максимально избегать контакта с дикими животными, чтобы обезопасить себя и свое здоровье. Также он подчеркнул, что в городе нет вспышки бешенства, а есть лишь «небольшое увеличение». «В Полевском нет вспышки бешенства, есть небольшое увеличение, а чтобы прямо кричать караул — я бы не стал. <…> Главное, что нам надо самим внимательнее подходить к этому вопросу, нужно максимально избегать контакта с дикими животными, это может быть даже белка», — сказал Поспелов в прямом эфире телерадиокомпании «11-й канал». В Полевском с начала текущего года неоднократно объявляли карантин по бешенству, которое выявляли у диких лисиц. По данным URA.RU, с января 2023-го года в данном городском округе на карантин отправляли: СНТ «Медик», микрорайон Зеленый Бор-1, СНТ «Светлый-2», село Косой Брод (здесь властям даже приходилось продлевать карантин из-за повторно выявленного случая бешенства) и СНТ «Дружба- 2». В настоящее время на территории Полевского действуют три карантина. С начала текущего года в городском округе зафиксировали 41 случай укусов людей животными, что, по данным Роспотребнадзора, на 11% выше прошлогодних данных.