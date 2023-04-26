НКР: российские банки поставят рекорд по чистой прибыли в 2023 году

В текущем году российские банки обновят рекорд по чистой прибыли. По итогам 2023 года суммарная прибыль банков может достичь 2,4-2,6 трлн рублей, сообщает агентство НКР.
«Чистая прибыль российских банков по итогам 2023 года может достичь 2,4—2,6 трлн рублей и обновить рекорд двухлетней давности», — пишет РБК со ссылкой на НКР. Такой позитивный эффект позволит снизить расходы.
В 2021 году прибыль банков составила 2,37 трлн рублей, а в 2022-м — 203 млрд рублей. Этот показатель стал худшим за последние семь лет.
Ранее эксперты предупредили российские банки о том, что в 2023 году они рискуют лишиться части доходов от ипотеки из-за нового регулирования. Меры Центрального банка по сдерживанию ипотеки «от застройщиков» лишат банки 80 млрд рублей прибыли в текущем году.
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