Аналитики предупредили банки РФ о потере прибыли из-за ипотеки

18 апреля 2023 в 03:55 Размер текста - 17 +

«Эксперт РА»: ужесточение регулирования ипотеки уменьшит прибыль российских банков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис в России В 2023 году российские банки рискуют лишится части доходов от ипотеки из-за нового регулирования. Об этом предупредили в рейтинговом агентстве «Эксперт РА». Меры Центрального банка по сдерживанию ипотеки «от застройщиков» лишат российские банки 80 млрд рублей прибыли в 2023 году. Такие оценки приводятся в обзоре агентства «Эксперт РА», передает РБК. По мнению аналитиков, давление на рынок окажут три регуляторных нововведения. Во-первых, основным препятствием для получения прибыли станут надбавки к ставке резервирования по «ипотеке от застройщика» с 30 мая. По прогнозам экспертов, это приведет к снижению выдач и сокращению единовременных комиссий, получаемых банками от застройщиков. Во-вторых, аналитики считают, что вводимые с 1 июня макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по кредитам с низким первоначальным взносом ослабят потенциал роста объема новых выдач. Последний пункт, который лишит российских банков денег — это то, что банки получат меньше комиссионных доходов, поскольку ЦБ лишил их возможности навязывать покупку страхового полиса по завышенной цене. Ранее глава Всемирного банка Дэвид Малпасс призвал найти выход из «тупика» с долгами беднейших стран. Он сообщил, что это станет центральной темой весенней сессии Всемирного банка — данный вопрос будет обсужден им с министрами финансов Индии, Ямайки и Эфиопии. Основной проблемой, по мнению главы всемирной организации, является несвоевременность обсуждения шагов по реструктуризации долга и сроков. По мнению Малпасса, их необходимо согласовывать заранее. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2023 году российские банки рискуют лишится части доходов от ипотеки из-за нового регулирования. Об этом предупредили в рейтинговом агентстве «Эксперт РА». Меры Центрального банка по сдерживанию ипотеки «от застройщиков» лишат российские банки 80 млрд рублей прибыли в 2023 году. Такие оценки приводятся в обзоре агентства «Эксперт РА», передает РБК. По мнению аналитиков, давление на рынок окажут три регуляторных нововведения. Во-первых, основным препятствием для получения прибыли станут надбавки к ставке резервирования по «ипотеке от застройщика» с 30 мая. По прогнозам экспертов, это приведет к снижению выдач и сокращению единовременных комиссий, получаемых банками от застройщиков. Во-вторых, аналитики считают, что вводимые с 1 июня макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по кредитам с низким первоначальным взносом ослабят потенциал роста объема новых выдач. Последний пункт, который лишит российских банков денег — это то, что банки получат меньше комиссионных доходов, поскольку ЦБ лишил их возможности навязывать покупку страхового полиса по завышенной цене. Ранее глава Всемирного банка Дэвид Малпасс призвал найти выход из «тупика» с долгами беднейших стран. Он сообщил, что это станет центральной темой весенней сессии Всемирного банка — данный вопрос будет обсужден им с министрами финансов Индии, Ямайки и Эфиопии. Основной проблемой, по мнению главы всемирной организации, является несвоевременность обсуждения шагов по реструктуризации долга и сроков. По мнению Малпасса, их необходимо согласовывать заранее.