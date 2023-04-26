Патриарх Кирилл обратился к Куйвашеву из-за пожаров в Свердловской области

Патриарх Кирилл выразил соболезнования пострадавшим от пожаров свердловчанам

27 апреля 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Патриарх Кирилл выразил соболезнования всем пострадавшим свердловчанам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования жителям Свердловской области и, в частности, губернатору Евгению Куйвашеву в связи с масштабными пожарами в регионе. Об этом сообщается на сайте Русской Православной церкви (РПЦ). «Глубоко сочувствуя всем, кто пострадал от разгула этой страшной стихии, выражаю вам, Евгений Владимирович [Куйвашев], и всем жителям области свои искренние соболезнования», — говорится в сообщении на сайте РПЦ. Патриарх выразил надежду на то, что благодаря действиям спасателей и силовиков пожар удастся ликвидировать в ближайшее время. Кроме того, глава РПЦ убежден, что свердловские власти не оставят людей в беде. «Надеюсь, вы поможете потерявшим жилье полностью восстановить дома и всю инфраструктуру», — добавил патриарх. Также патриарх Кирилл обратился к митрополиту Екатеринбурсгкому и Верхотурскому Евгению (Кульбергу). Он попросил его передать соболезнования всем пострадавшим. «Надеюсь, что необходимую помощь окажут клирики и волонтеры возглавляемой вами митрополии», — резюмировал патриарх. Свердловскую область 25 апреля охватили десятки крупных пожаров. URA.RU собрало последние новости — в одном материале.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования жителям Свердловской области и, в частности, губернатору Евгению Куйвашеву в связи с масштабными пожарами в регионе. Об этом сообщается на сайте Русской Православной церкви (РПЦ). «Глубоко сочувствуя всем, кто пострадал от разгула этой страшной стихии, выражаю вам, Евгений Владимирович [Куйвашев], и всем жителям области свои искренние соболезнования», — говорится в сообщении на сайте РПЦ. Патриарх выразил надежду на то, что благодаря действиям спасателей и силовиков пожар удастся ликвидировать в ближайшее время. Кроме того, глава РПЦ убежден, что свердловские власти не оставят людей в беде. «Надеюсь, вы поможете потерявшим жилье полностью восстановить дома и всю инфраструктуру», — добавил патриарх. Также патриарх Кирилл обратился к митрополиту Екатеринбурсгкому и Верхотурскому Евгению (Кульбергу). Он попросил его передать соболезнования всем пострадавшим. «Надеюсь, что необходимую помощь окажут клирики и волонтеры возглавляемой вами митрополии», — резюмировал патриарх. Свердловскую область 25 апреля охватили десятки крупных пожаров. URA.RU собрало последние новости — в одном материале.