Пожары в Свердловской области: главное к вечеру 26 апреля

В Сосьву вылетели глава МЧС Куренков и губернатор Евгений Куйвашев Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

В Свердловской области сотрудники МЧС продолжают бороться с пожарами. Второй день вся страна следит за маленьким поселком Сосьва, в котором огонь уничтожил сотни домов. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прервал свою командировку в Узбекистан и в срочном порядке возвращается в область. Президент РФ Владимир Путин взял ЧС на личный контроль. Погорельцам отправляют помощь, а самые неравнодушные отдают им свое жилье. О самом главном, что произошло к этому часу, — в сбойке URA.RU.