Пожары в Свердловской области: главное к вечеру 26 апреля

В Сосьву вылетели глава МЧС Куренков и губернатор Евгений Куйвашев
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
В Свердловской области сотрудники МЧС продолжают бороться с пожарами. Второй день вся страна следит за маленьким поселком Сосьва, в котором огонь уничтожил сотни домов. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прервал свою командировку в Узбекистан и в срочном порядке возвращается в область. Президент РФ Владимир Путин взял ЧС на личный контроль. Погорельцам отправляют помощь, а самые неравнодушные отдают им свое жилье. О самом главном, что произошло к этому часу, — в сбойке URA.RU.
- Причиной пожара в поселке Сосьва стало нарушение техники безопасности при сжигании опилок на местной лесопилке. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на собственный источник.
- Силовики решили судьбу сгоревшего ЛИУ-23 в Сосьве. Его не будут восстанавливать.
- Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с пожарами в Свердловской области. Он поручил организовать проверку по факту ЧС.
- Свердловчанка готова предоставить собственную квартиру для всех, кто остался без дома в Сосьве. Она помогает пострадавшим бесплатно.
- Владимир Путин взял ситуацию в Сосьве на личный контроль. Он провел телефонный разговор с Евгением Куйвашевым по поводу ЧС в поселке Сосьва.
- Для жителей Сосьвы запустили «горячую линию». Тем, кто нуждается в помощи, следует обратиться по телефону: 8 (343) 859-81-12.
- Сотрудникам сгоревшей больницы в Сосьве выплатят 300 тысяч. Другим погорельцам также выплатят сотни тысяч рублей.
- Нарушения пожарной безопасности в Сосьве выявили еще в начале апреля. Руководитель МЧС Александр Куренков заявил, что их требовали устранить.
- Владелец пилорамы, с которой начался пожар в Сосьве, сам явился в полицию. Ранее сообщалось, что он сбежал из поселка.
- Губернатор Куйвашев экстренно возвращается из Узбекистана из-за пожара в Сосьве. Там он был на выставке «Иннопром».
- Спасатели сообщили, что к 17:24 в регионе удалось потушить практически все пожары. Исключение — сосьвинский пожар.
- В поселках, где произошли пожары, санврачи выявили превышение опасных веществ в воздухе. В том числе и в Сосьве.
- Вечером 26 апреля энергетики начали восстанавливать электроснабжение домов в Сосьве. В поселке сформированы ремонтные бригады из 22 человек и пяти единиц техники.
- Глава МЧС РФ Александр Куренков вылетел в Сосьву. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве.
- В Сосьве увеличилось количество погибших. Пожарные нашли тело пожилой женщины.
- Погорельцам в Сосьву везут крупную партию гуманитарной помощи. Туда отправили еду, воду и электрические плитки для приготовления еды.
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