Пожары в Свердловской области: главное к вечеру 26 апреля

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Практические учения по ликвидации природного пожара. Свердловская область, село Сипавское, пожарная машина, пожар, пламя, огонь, возгорание, горит
В Сосьву вылетели глава МЧС Куренков и губернатор Евгений Куйвашев Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В Свердловской области сотрудники МЧС продолжают бороться с пожарами. Второй день вся страна следит за маленьким поселком Сосьва, в котором огонь уничтожил сотни домов. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прервал свою командировку в Узбекистан и в срочном порядке возвращается в область. Президент РФ Владимир Путин взял ЧС на личный контроль. Погорельцам отправляют помощь, а самые неравнодушные отдают им свое жилье. О самом главном, что произошло к этому часу, — в сбойке URA.RU.

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В Свердловской области сотрудники МЧС продолжают бороться с пожарами. Второй день вся страна следит за маленьким поселком Сосьва, в котором огонь уничтожил сотни домов. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прервал свою командировку в Узбекистан и в срочном порядке возвращается в область. Президент РФ Владимир Путин взял ЧС на личный контроль. Погорельцам отправляют помощь, а самые неравнодушные отдают им свое жилье. О самом главном, что произошло к этому часу, — в сбойке URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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