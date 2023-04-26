Курганские производители выпускают и продают через портал Avito фигурки роботов-близнецов из популярной компьютерной игры Atomic Heart от российских разработчиков. В сообщении указано, что изготовлены модели были по технологии 3D-печати.
«Фигурки близняшек печатались на 3D-принтере. Изготовлены из жидкой смолы. Высота: примерно 14 сантиметров. Цена за две штуки: 1300 рублей», — написано в объявлении.
Игру Atomic Heart выпустила российская студия Mundfish. Действие шутера от первого лица с элементами ролевой системы разворачивается в альтернативной реальности, где СССР не распался, а ученые страны совершили глобальный прорыв в роботостроении.
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