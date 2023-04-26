Действие компьютерной игры разворачивается в альтернативном СССР, где совершен прорыв в робототехнике Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Курганские производители выпускают и продают через портал Avito фигурки роботов-близнецов из популярной компьютерной игры Atomic Heart от российских разработчиков. В сообщении указано, что изготовлены модели были по технологии 3D-печати.

«Фигурки близняшек печатались на 3D-принтере. Изготовлены из жидкой смолы. Высота: примерно 14 сантиметров. Цена за две штуки: 1300 рублей», — написано в объявлении.

Игру Atomic Heart выпустила российская студия Mundfish. Действие шутера от первого лица с элементами ролевой системы разворачивается в альтернативной реальности, где СССР не распался, а ученые страны совершили глобальный прорыв в роботостроении.