26 апреля 2023

Курганцы создают фигурки близняшек из игры Atomic Heart. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Действие компьютерной игры разворачивается в альтернативном СССР, где совершен прорыв в робототехнике Фото:

Курганские производители выпускают и продают через портал Avito фигурки роботов-близнецов из популярной компьютерной игры Atomic Heart от российских разработчиков. В сообщении указано, что изготовлены модели были по технологии 3D-печати.

«Фигурки близняшек печатались на 3D-принтере. Изготовлены из жидкой смолы. Высота: примерно 14 сантиметров. Цена за две штуки: 1300 рублей», — написано в объявлении.

Игру Atomic Heart выпустила российская студия Mundfish. Действие шутера от первого лица с элементами ролевой системы разворачивается в альтернативной реальности, где СССР не распался, а ученые страны совершили глобальный прорыв в роботостроении.

Изготовители подчеркивают, что это не готовые модели, а образцы
Изготовители подчеркивают, что это не готовые модели, а образцы
Фото:

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Курганские производители выпускают и продают через портал Avito фигурки роботов-близнецов из популярной компьютерной игры Atomic Heart от российских разработчиков. В сообщении указано, что изготовлены модели были по технологии 3D-печати. «Фигурки близняшек печатались на 3D-принтере. Изготовлены из жидкой смолы. Высота: примерно 14 сантиметров. Цена за две штуки: 1300 рублей», — написано в объявлении. Игру Atomic Heart выпустила российская студия Mundfish. Действие шутера от первого лица с элементами ролевой системы разворачивается в альтернативной реальности, где СССР не распался, а ученые страны совершили глобальный прорыв в роботостроении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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