Синоптик раскрыл, где в Свердловской области пройдет дождь с грозой

Дожди с грозой ожидаются на севере Свердловской области
В северных районах Свердловской области 27 апреля пройдут дожди. Кроме того, в дневные часы ожидаются грозы, сообщил метеоролог Алексей Пулин.
«Связанные с циклоном осадки распределятся по территории Свердловской области неравномерно и придутся, в основном (до 5-8 мм), на север региона. В дневные часы вероятны грозы», — пишет метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Температура воздуха в Свердловской области днем составит +19-25 градусов, ночью — +8-13 градусов, на севере. В уральском столице температура воздуха днем будет от +20 до +22 градусов, ночью — от +13 до +15 градусов.
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