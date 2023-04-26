26 апреля 2023

Синоптик раскрыл, где в Свердловской области пройдет дождь с грозой

В северных районах Свердловской области ожидаются грозы
© Служба новостей «URA.RU»
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Дожди с грозой ожидаются на севере Свердловской области Фото:

В северных районах Свердловской области 27 апреля пройдут дожди. Кроме того, в дневные часы ожидаются грозы, сообщил метеоролог Алексей Пулин.

«Связанные с циклоном осадки распределятся по территории Свердловской области неравномерно и придутся, в основном (до 5-8 мм), на север региона. В дневные часы вероятны грозы», — пишет метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Температура воздуха в Свердловской области днем составит +19-25 градусов, ночью — +8-13 градусов, на севере. В уральском столице температура воздуха днем будет от +20 до +22 градусов, ночью — от +13 до +15 градусов.

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В северных районах Свердловской области 27 апреля пройдут дожди. Кроме того, в дневные часы ожидаются грозы, сообщил метеоролог Алексей Пулин. «Связанные с циклоном осадки распределятся по территории Свердловской области неравномерно и придутся, в основном (до 5-8 мм), на север региона. В дневные часы вероятны грозы», — пишет метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Температура воздуха в Свердловской области днем составит +19-25 градусов, ночью — +8-13 градусов, на севере. В уральском столице температура воздуха днем будет от +20 до +22 градусов, ночью — от +13 до +15 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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