В Богданович привезли несколько танков
В Богданович (Свердловская область) 28 апреля привезли пять единиц военной техники из Еланского гарнизона. Технику будут использовать на параде 9 мая и в конкурсе «Солдатская звезда», сообщили в пресс-службе горадминистрации.
«В город привезли пять машин боевой техники из Еланского гарнизона. Эта техника будет участвовать в параде Победы и на конкурсе „Солдатская звезда“», — пишет пресс-служба мэрии Богдановича в соцсети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что на параде в День Победы по Екатеринбургу проедет ЗИЛ-49061 «Синяя птица». Его стоимость оценивается в десять миллионов рублей.
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