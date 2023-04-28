В свердловский город привезли военную технику для парада Победы. Видео

В Богданович привезли боевую технику для парада Победы

29 апреля 2023 в 09:55 Размер текста - 17 +

В Богданович привезли несколько танков Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Богданович (Свердловская область) 28 апреля привезли пять единиц военной техники из Еланского гарнизона. Технику будут использовать на параде 9 мая и в конкурсе «Солдатская звезда», сообщили в пресс-службе горадминистрации. «В город привезли пять машин боевой техники из Еланского гарнизона. Эта техника будет участвовать в параде Победы и на конкурсе „Солдатская звезда“», — пишет пресс-служба мэрии Богдановича в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что на параде в День Победы по Екатеринбургу проедет ЗИЛ-49061 «Синяя птица». Его стоимость оценивается в десять миллионов рублей.

В Богданович (Свердловская область) 28 апреля привезли пять единиц военной техники из Еланского гарнизона. Технику будут использовать на параде 9 мая и в конкурсе «Солдатская звезда», сообщили в пресс-службе горадминистрации. «В город привезли пять машин боевой техники из Еланского гарнизона. Эта техника будет участвовать в параде Победы и на конкурсе „Солдатская звезда“», — пишет пресс-служба мэрии Богдановича в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что на параде в День Победы по Екатеринбургу проедет ЗИЛ-49061 «Синяя птица». Его стоимость оценивается в десять миллионов рублей.