21 апреля 2023

На параде в День Победы по Екатеринбургу проедет легендарный автомобиль

В параде на 9 Мая в Екатеринбурге примет участие ЗИЛ-49061 «Синяя птица»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парад Победы. Курган, уаз, день победы, парад победы, уаз патриот
На параде в честь Дня Победы проедет ЗИЛ-49061 (архивное фото) Фото:

На параде в День Победы в Екатеринбурге впервые примет участие плавающий автомобиль ЗИЛ-49061 «Синяя птица». Об этом сообщил осведомленный источник.

«В Екатеринбурге в параде на 9 Мая поучаствует легендарный ЗИЛ-49061. Этот автомобиль впервые примет участие в параде», — пишет ЕАН со ссылкой на источник.

Автомобиль ЗИЛ-49061 «Синяя птица» выпускался с 1980 по 1991 год. Всего за 11 лет было выпущено 26 экземпляров, из которых 14 — пассажирские, а 12 — грузовые. Данный ЗИЛ помогает искать и проводить эвакуацию приземлившихся космонавтов из любой точки страны.

Свое необычное название машина получила из-за ярко-синей окраски. Автомобиль является одним из самых дорогих существующих ЗИЛов. По данным «Российской газеты», стоимость ЗИЛ-49061 оценивается в десять миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что свердловские власти раскрыли праздничную программу на 9 Мая. Горожан ожидает насыщенная программа, в том числе гала-концерт в Историческом сквере.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На параде в День Победы в Екатеринбурге впервые примет участие плавающий автомобиль ЗИЛ-49061 «Синяя птица». Об этом сообщил осведомленный источник. «В Екатеринбурге в параде на 9 Мая поучаствует легендарный ЗИЛ-49061. Этот автомобиль впервые примет участие в параде», — пишет ЕАН со ссылкой на источник. Автомобиль ЗИЛ-49061 «Синяя птица» выпускался с 1980 по 1991 год. Всего за 11 лет было выпущено 26 экземпляров, из которых 14 — пассажирские, а 12 — грузовые. Данный ЗИЛ помогает искать и проводить эвакуацию приземлившихся космонавтов из любой точки страны. Свое необычное название машина получила из-за ярко-синей окраски. Автомобиль является одним из самых дорогих существующих ЗИЛов. По данным «Российской газеты», стоимость ЗИЛ-49061 оценивается в десять миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что свердловские власти раскрыли праздничную программу на 9 Мая. Горожан ожидает насыщенная программа, в том числе гала-концерт в Историческом сквере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...