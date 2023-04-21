На параде в День Победы по Екатеринбургу проедет легендарный автомобиль

На параде в День Победы в Екатеринбурге впервые примет участие плавающий автомобиль ЗИЛ-49061 «Синяя птица». Об этом сообщил осведомленный источник.
«В Екатеринбурге в параде на 9 Мая поучаствует легендарный ЗИЛ-49061. Этот автомобиль впервые примет участие в параде», — пишет ЕАН со ссылкой на источник.
Автомобиль ЗИЛ-49061 «Синяя птица» выпускался с 1980 по 1991 год. Всего за 11 лет было выпущено 26 экземпляров, из которых 14 — пассажирские, а 12 — грузовые. Данный ЗИЛ помогает искать и проводить эвакуацию приземлившихся космонавтов из любой точки страны.
Свое необычное название машина получила из-за ярко-синей окраски. Автомобиль является одним из самых дорогих существующих ЗИЛов. По данным «Российской газеты», стоимость ЗИЛ-49061 оценивается в десять миллионов рублей.
Ранее URA.RU писало, что свердловские власти раскрыли праздничную программу на 9 Мая. Горожан ожидает насыщенная программа, в том числе гала-концерт в Историческом сквере.
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