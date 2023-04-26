В ЯНАО дошкольникам помогут выбрать будущую профессию

В Лабытнанги детей начнут готовить к выбору профессии с детского сада Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) дошкольников начнут знакомить с основами профессиональной деятельности. Занятия по профориентированию будут проходить на базе детского сада «Снежинка», сообщила мэр города Марина Трескова.

«В год знаний на Ямале впервые в Лабытнанги открываем Академию профессиональных наук. Профориентационная программа для дошколят предусматривает знакомство с разными профессиями, занятия будут проходить для воспитанников „Снежинки“, но осенью планируем расширить круг участников программы», — написала Марина Трескова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Детсадовцев будут знакомить с основами швейного, гончарного, слесарного, кулинарного дела. По задумке авторов проекта, дети не только познакомятся с началами профессионального мастерства, но и попробуют себя в роли мастеров.

Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о большой программе реновации школ и детских садов. На Ямале строятся пятьдесят учреждений школьного и дошкольного образования.