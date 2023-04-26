26 апреля 2023
25 апреля 2023

В ЯНАО дошкольникам помогут выбрать будущую профессию

© Служба новостей «URA.RU»
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Гончарная мастерская «Колокол». Сургут, ремесло, гончарный круг, руки в глине
В Лабытнанги детей начнут готовить к выбору профессии с детского сада Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) дошкольников начнут знакомить с основами профессиональной деятельности. Занятия по профориентированию будут проходить на базе детского сада «Снежинка», сообщила мэр города Марина Трескова.

«В год знаний на Ямале впервые в Лабытнанги открываем Академию профессиональных наук. Профориентационная программа для дошколят предусматривает знакомство с разными профессиями, занятия будут проходить для воспитанников „Снежинки“, но осенью планируем расширить круг участников программы», — написала Марина Трескова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Детсадовцев будут знакомить с основами швейного, гончарного, слесарного, кулинарного дела. По задумке авторов проекта, дети не только познакомятся с началами профессионального мастерства, но и попробуют себя в роли мастеров.

Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о большой программе реновации школ и детских садов. На Ямале строятся пятьдесят учреждений школьного и дошкольного образования.

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В Лабытнанги (ЯНАО) дошкольников начнут знакомить с основами профессиональной деятельности. Занятия по профориентированию будут проходить на базе детского сада «Снежинка», сообщила мэр города Марина Трескова. «В год знаний на Ямале впервые в Лабытнанги открываем Академию профессиональных наук. Профориентационная программа для дошколят предусматривает знакомство с разными профессиями, занятия будут проходить для воспитанников „Снежинки“, но осенью планируем расширить круг участников программы», — написала Марина Трескова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Детсадовцев будут знакомить с основами швейного, гончарного, слесарного, кулинарного дела. По задумке авторов проекта, дети не только познакомятся с началами профессионального мастерства, но и попробуют себя в роли мастеров. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о большой программе реновации школ и детских садов. На Ямале строятся пятьдесят учреждений школьного и дошкольного образования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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