24 апреля 2023
23 апреля 2023

Артюхов рассказал президенту Путину о строительстве школ в ЯНАО

Повышение рождаемости в ЯНАО потребовало от региона строительства новых школ и детских садов
© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное совещание секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Челябинск, артюхов дмитрий
Встреча Дмитрия Артюхова и Владимира Путина состоялась 25 апреля Фото:

На состоявшейся 25 апреля встрече президента России Владимира Путина и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова глава региона доложил о строительстве новых школ и детских садов. Как завил губернатор, данный вопрос напрямую связан с повышением рождаемости в регионе.

«Важнейшая задача в социальной сфере — та самая рождаемость, те самые многодетные семьи ставят очень благородную для нас задачу по строительству школ и детских садиков. 25 школ, 25 детских садиков — это то, что активно сейчас в работе», — сообщил Дмитрий Артюхов.

Президент Путин продемонстрировал знание ямальской специфики и напомнил, что кое-где дети еще учатся в две смены. Дмитрий Артюхов в ответ рассказал о большой программе строительства новых и реновации морально устаревших капитальных школ.

Ранее URA.RU рассказывало, что встреча главы государства с губернатором состоялась через несколько дней после выступления Артюхова с ежегодным докладом о положении дел в регионе. Губернатор рассказал президенту о достижениях региона, а также приоритетах развития на ближайшие годы.

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На состоявшейся 25 апреля встрече президента России Владимира Путина и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова глава региона доложил о строительстве новых школ и детских садов. Как завил губернатор, данный вопрос напрямую связан с повышением рождаемости в регионе. «Важнейшая задача в социальной сфере — та самая рождаемость, те самые многодетные семьи ставят очень благородную для нас задачу по строительству школ и детских садиков. 25 школ, 25 детских садиков — это то, что активно сейчас в работе», — сообщил Дмитрий Артюхов. Президент Путин продемонстрировал знание ямальской специфики и напомнил, что кое-где дети еще учатся в две смены. Дмитрий Артюхов в ответ рассказал о большой программе строительства новых и реновации морально устаревших капитальных школ. Ранее URA.RU рассказывало, что встреча главы государства с губернатором состоялась через несколько дней после выступления Артюхова с ежегодным докладом о положении дел в регионе. Губернатор рассказал президенту о достижениях региона, а также приоритетах развития на ближайшие годы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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