Артюхов рассказал президенту Путину о строительстве школ в ЯНАО

Повышение рождаемости в ЯНАО потребовало от региона строительства новых школ и детских садов

Встреча Дмитрия Артюхова и Владимира Путина состоялась 25 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На состоявшейся 25 апреля встрече президента России Владимира Путина и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова глава региона доложил о строительстве новых школ и детских садов. Как завил губернатор, данный вопрос напрямую связан с повышением рождаемости в регионе.

«Важнейшая задача в социальной сфере — та самая рождаемость, те самые многодетные семьи ставят очень благородную для нас задачу по строительству школ и детских садиков. 25 школ, 25 детских садиков — это то, что активно сейчас в работе», — сообщил Дмитрий Артюхов.

Президент Путин продемонстрировал знание ямальской специфики и напомнил, что кое-где дети еще учатся в две смены. Дмитрий Артюхов в ответ рассказал о большой программе строительства новых и реновации морально устаревших капитальных школ.

Ранее URA.RU рассказывало, что встреча главы государства с губернатором состоялась через несколько дней после выступления Артюхова с ежегодным докладом о положении дел в регионе. Губернатор рассказал президенту о достижениях региона, а также приоритетах развития на ближайшие годы.