Артюхов рассказал президенту Путину о строительстве школ в ЯНАО

На состоявшейся 25 апреля встрече президента России Владимира Путина и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова глава региона доложил о строительстве новых школ и детских садов. Как завил губернатор, данный вопрос напрямую связан с повышением рождаемости в регионе.
«Важнейшая задача в социальной сфере — та самая рождаемость, те самые многодетные семьи ставят очень благородную для нас задачу по строительству школ и детских садиков. 25 школ, 25 детских садиков — это то, что активно сейчас в работе», — сообщил Дмитрий Артюхов.
Президент Путин продемонстрировал знание ямальской специфики и напомнил, что кое-где дети еще учатся в две смены. Дмитрий Артюхов в ответ рассказал о большой программе строительства новых и реновации морально устаревших капитальных школ.
Ранее URA.RU рассказывало, что встреча главы государства с губернатором состоялась через несколько дней после выступления Артюхова с ежегодным докладом о положении дел в регионе. Губернатор рассказал президенту о достижениях региона, а также приоритетах развития на ближайшие годы.
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