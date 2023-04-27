В Японии приговорили к трем годам помощника капитана российского судна «Амур»

Окружной суд Японии приговорил помощника капитана российского судна «Амур» Павла Добрянского к трем годам лишения свободы. Его обвиняют в столкновении с японской шхуной в 2021 году, в результате которого погибли трое японских рыбаков. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента.
«Окружной суд японского города Асахикава вынес приговор Павлу Добрянскому,<…> назначив ему три года лишения свободы», — передает корреспондент агентства. При этом приговор был вынесен с отсрочкой на пять лет. По словам адвоката Добрянского Нориаки Накамуры, помощник капитана «Амура» не будет отбывать наказание в тюрьме. Срок по новому приговору будет добавлен только в случае повторного правонарушения. Помощника по итогу депортируют на родину, так как у него нет японской визы.
Ранее рыболовное японское судно столкнулось с российским «Амуром». Инцидент произошел у побережья острова Хоккайдо в 2021 году, пишет RT. Добрянского обвинили в халатности и ненадлежащем управлении судном, сообщает «Национальная служба новостей».
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