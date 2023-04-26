В Тюмени увеличат сумму по сельской ипотеке до 5 миллионов рублей

27 апреля 2023 в 07:41 Размер текста - 17 +

Лимит по сельской ипотеке увеличился на два миллиона рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменцам уже в этом году увеличат лимит по сельской ипотеке до пяти миллионов рублей. Об этом в рамках выставки «Загород экспо» рассказал директор тюменского филиала «Россельхозбанка» Михаил Стебихов. «У жителей Тюмени за это время накопилось много вопросов и к самой программе, и к сельской ипотеке. На данный момент супружеская пара может взять по три миллиона рублей ипотеки каждый под 3%. А уже в этом году сумма по сельской ипотеке увеличится до пяти миллионов рублей. Также в банке ждут, что Тюменская область попадет в программу как приграничный регион и ставки по сельской ипотеке будут снижены с 3% до 1%», — передают слова директора журналисты РБК Тюмень. По словам Михаила Стебихова, в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий в 2022 году «Россельхозбанк» оформил 316 ипотечных кредитов на общую сумму 825 миллионов рублей. За четыре месяца 2023 года было выдано 178 кредитов на 480 миллионов рублей. Всего в Тюменской области по сельской ипотеке выдано 1574 кредита более чем на 3,6 миллиардов рублей. Ранее в Тюмени возник острый дефицит загородной недвижимости из-за небывалого спроса на частные дома, коттеджи и дачи. Такое происходит впервые за несколько лет. Сейчас желающих купить недвижимость в пригороде в два раза больше, чем желающих ее продать. Это касается любой территории за городом — домов, коттеджей, дач и даже участков под индивидуальное строительство. Спрос начал резко повышаться еще в марте, а сейчас еще не достиг своего пика. Максимального числа покупателей в этом секторе ожидают в летние месяцы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменцам уже в этом году увеличат лимит по сельской ипотеке до пяти миллионов рублей. Об этом в рамках выставки «Загород экспо» рассказал директор тюменского филиала «Россельхозбанка» Михаил Стебихов. «У жителей Тюмени за это время накопилось много вопросов и к самой программе, и к сельской ипотеке. На данный момент супружеская пара может взять по три миллиона рублей ипотеки каждый под 3%. А уже в этом году сумма по сельской ипотеке увеличится до пяти миллионов рублей. Также в банке ждут, что Тюменская область попадет в программу как приграничный регион и ставки по сельской ипотеке будут снижены с 3% до 1%», — передают слова директора журналисты РБК Тюмень. По словам Михаила Стебихова, в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий в 2022 году «Россельхозбанк» оформил 316 ипотечных кредитов на общую сумму 825 миллионов рублей. За четыре месяца 2023 года было выдано 178 кредитов на 480 миллионов рублей. Всего в Тюменской области по сельской ипотеке выдано 1574 кредита более чем на 3,6 миллиардов рублей. Ранее в Тюмени возник острый дефицит загородной недвижимости из-за небывалого спроса на частные дома, коттеджи и дачи. Такое происходит впервые за несколько лет. Сейчас желающих купить недвижимость в пригороде в два раза больше, чем желающих ее продать. Это касается любой территории за городом — домов, коттеджей, дач и даже участков под индивидуальное строительство. Спрос начал резко повышаться еще в марте, а сейчас еще не достиг своего пика. Максимального числа покупателей в этом секторе ожидают в летние месяцы.