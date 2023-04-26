26 апреля 2023

В Тюмени острый дефицит на рынке загородной недвижимости

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
Купить домик в пригороде хотят вдвое больше людей, чем тех, кто готов его продать Фото:

В Тюмени возник острый дефицит загородной недвижимости из-за небывалого спроса на частные дома, коттеджи и дачи. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал представитель риэлторского сообщества Тюменской области.

«Впервые за несколько лет сложился реальный дефицит, сейчас желающих купить недвижимость в пригороде в два раза больше, чем желающих ее продать. Это касается любой недвижимости за городом — домов, коттеджей, дач и даже участков под индивидуальное строительство», — пояснил URA.RU источник.

Он отметил, что спрос начал резко повышаться еще в марте, и сейчас еще явно не достиг своего пика. Максимального числа покупателей в этом секторе ожидают в летние месяцы. «Это традиционно время, когда люди стремятся переехать в пригороды, но в прошлом году даже в „высокий сезон“ спрос первышал предложение максимум в полтора раза», — добавил собеседник URA.RU.

Ранее агентство рассказало, что резкий скачек спроса на индивидуальное жилье вызван льготами, утвержденными Минстроем. В частности, ведомство отменило для ипотеки на такое жилье дополнительные залоги и поручительства.

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В Тюмени возник острый дефицит загородной недвижимости из-за небывалого спроса на частные дома, коттеджи и дачи. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал представитель риэлторского сообщества Тюменской области. «Впервые за несколько лет сложился реальный дефицит, сейчас желающих купить недвижимость в пригороде в два раза больше, чем желающих ее продать. Это касается любой недвижимости за городом — домов, коттеджей, дач и даже участков под индивидуальное строительство», — пояснил URA.RU источник. Он отметил, что спрос начал резко повышаться еще в марте, и сейчас еще явно не достиг своего пика. Максимального числа покупателей в этом секторе ожидают в летние месяцы. «Это традиционно время, когда люди стремятся переехать в пригороды, но в прошлом году даже в „высокий сезон“ спрос первышал предложение максимум в полтора раза», — добавил собеседник URA.RU. Ранее агентство рассказало, что резкий скачек спроса на индивидуальное жилье вызван льготами, утвержденными Минстроем. В частности, ведомство отменило для ипотеки на такое жилье дополнительные залоги и поручительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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