В Тюмени острый дефицит на рынке загородной недвижимости

27 апреля 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Купить домик в пригороде хотят вдвое больше людей, чем тех, кто готов его продать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени возник острый дефицит загородной недвижимости из-за небывалого спроса на частные дома, коттеджи и дачи. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал представитель риэлторского сообщества Тюменской области. «Впервые за несколько лет сложился реальный дефицит, сейчас желающих купить недвижимость в пригороде в два раза больше, чем желающих ее продать. Это касается любой недвижимости за городом — домов, коттеджей, дач и даже участков под индивидуальное строительство», — пояснил URA.RU источник. Он отметил, что спрос начал резко повышаться еще в марте, и сейчас еще явно не достиг своего пика. Максимального числа покупателей в этом секторе ожидают в летние месяцы. «Это традиционно время, когда люди стремятся переехать в пригороды, но в прошлом году даже в „высокий сезон“ спрос первышал предложение максимум в полтора раза», — добавил собеседник URA.RU. Ранее агентство рассказало, что резкий скачек спроса на индивидуальное жилье вызван льготами, утвержденными Минстроем. В частности, ведомство отменило для ипотеки на такое жилье дополнительные залоги и поручительства.

В Тюмени возник острый дефицит загородной недвижимости из-за небывалого спроса на частные дома, коттеджи и дачи. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал представитель риэлторского сообщества Тюменской области. «Впервые за несколько лет сложился реальный дефицит, сейчас желающих купить недвижимость в пригороде в два раза больше, чем желающих ее продать. Это касается любой недвижимости за городом — домов, коттеджей, дач и даже участков под индивидуальное строительство», — пояснил URA.RU источник. Он отметил, что спрос начал резко повышаться еще в марте, и сейчас еще явно не достиг своего пика. Максимального числа покупателей в этом секторе ожидают в летние месяцы. «Это традиционно время, когда люди стремятся переехать в пригороды, но в прошлом году даже в „высокий сезон“ спрос первышал предложение максимум в полтора раза», — добавил собеседник URA.RU. Ранее агентство рассказало, что резкий скачек спроса на индивидуальное жилье вызван льготами, утвержденными Минстроем. В частности, ведомство отменило для ипотеки на такое жилье дополнительные залоги и поручительства.