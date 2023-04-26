26 апреля 2023
25 апреля 2023

Бывший инспектор ДПС из ХМАО получил срок за взятку в полмиллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-инспектор ДПС осужден на восемь лет лишения свободы Фото:

Бывший сотрудник ДПС из ХМАО получил восемь лет лишения свободы за взятки, полученные от предпринимателей за проезд спецтехники по дорогам Нефтеюганского района. На сайте прокуратуры округа указано, что сумма незаконных вознаграждений составила порядка полумиллиона рублей.

«Бывший сотрудник ДПС получал от индивидуальных предпринимателей незаконные денежные вознаграждения за беспрепятственный проезд крупногабаритной техники по дорогам на территории Нефтеюганского района, общая сумма полученных им взяток составила 435 тысяч рублей. Суд назначил виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщается в публикации.

Суд признал бывшего инспектора виновным в преступлении и лишил права работать на госслужбе сроком на шесть лет. Преступник будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее URA.RU писало, что экс-сотрудник сургутского отдела МЧС по ХМАО приговорен к восьми годам лишения свободы. Он получил взятки на сумму свыше 1,3 млн рублей.

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Бывший сотрудник ДПС из ХМАО получил восемь лет лишения свободы за взятки, полученные от предпринимателей за проезд спецтехники по дорогам Нефтеюганского района. На сайте прокуратуры округа указано, что сумма незаконных вознаграждений составила порядка полумиллиона рублей. «Бывший сотрудник ДПС получал от индивидуальных предпринимателей незаконные денежные вознаграждения за беспрепятственный проезд крупногабаритной техники по дорогам на территории Нефтеюганского района, общая сумма полученных им взяток составила 435 тысяч рублей. Суд назначил виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщается в публикации. Суд признал бывшего инспектора виновным в преступлении и лишил права работать на госслужбе сроком на шесть лет. Преступник будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Ранее URA.RU писало, что экс-сотрудник сургутского отдела МЧС по ХМАО приговорен к восьми годам лишения свободы. Он получил взятки на сумму свыше 1,3 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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