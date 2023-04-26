Бывший инспектор ДПС из ХМАО получил срок за взятку в полмиллиона рублей

Бывший сотрудник ДПС из ХМАО получил восемь лет лишения свободы за взятки, полученные от предпринимателей за проезд спецтехники по дорогам Нефтеюганского района. На сайте прокуратуры округа указано, что сумма незаконных вознаграждений составила порядка полумиллиона рублей.
«Бывший сотрудник ДПС получал от индивидуальных предпринимателей незаконные денежные вознаграждения за беспрепятственный проезд крупногабаритной техники по дорогам на территории Нефтеюганского района, общая сумма полученных им взяток составила 435 тысяч рублей. Суд назначил виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщается в публикации.
Суд признал бывшего инспектора виновным в преступлении и лишил права работать на госслужбе сроком на шесть лет. Преступник будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
Ранее URA.RU писало, что экс-сотрудник сургутского отдела МЧС по ХМАО приговорен к восьми годам лишения свободы. Он получил взятки на сумму свыше 1,3 млн рублей.
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