В ХМАО экс-сотрудник МЧС получил срок за взятки

11 апреля 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

Отбывать наказание обвиняемый будет в колонии строгого режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-сотрудник сургутского отдела Государственного пожарного надзора МЧС РФ по ХМАО Александр Хохлов приговорен к восьми годам лишения свободы за взятки в крупном размере. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре округа. «С 2015 по 2018 годы подсудимый, занимая должность старшего инспектора отделения Государственного пожарного надзора по городу Сургуту, получал взятки от представителей коммерческих организаций на сумму свыше 1,3 млн рублей. За полученные деньги он совершил незаконные действия в виде покровительства коммерческой деятельности предприятий и их контрагентов, а также лояльно относился к ним при проведении проверок пожарной безопасности», — сообщили в ведомстве. Отбывать наказание экс-сотрудник МЧС будет в колонии строго режима. Помимо заключения в колонию суд назначил обвиняемому штраф в размере 2,5 млн рублей. Также он лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на шесть лет. Ранее URA.RU сообщало, что советника главы Сургута Марию Ванькову будут судить за коррупцию. Ее обвинили в получении взятки и злоупотребление должностными полномочиями.

Экс-сотрудник сургутского отдела Государственного пожарного надзора МЧС РФ по ХМАО Александр Хохлов приговорен к восьми годам лишения свободы за взятки в крупном размере. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре округа. «С 2015 по 2018 годы подсудимый, занимая должность старшего инспектора отделения Государственного пожарного надзора по городу Сургуту, получал взятки от представителей коммерческих организаций на сумму свыше 1,3 млн рублей. За полученные деньги он совершил незаконные действия в виде покровительства коммерческой деятельности предприятий и их контрагентов, а также лояльно относился к ним при проведении проверок пожарной безопасности», — сообщили в ведомстве. Отбывать наказание экс-сотрудник МЧС будет в колонии строго режима. Помимо заключения в колонию суд назначил обвиняемому штраф в размере 2,5 млн рублей. Также он лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на шесть лет. Ранее URA.RU сообщало, что советника главы Сургута Марию Ванькову будут судить за коррупцию. Ее обвинили в получении взятки и злоупотребление должностными полномочиями.