Путин лично поздравит ветеранов курганского города

Ветераны из Шадринска Курганской области смогут получить письма от Владимира Путина Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Шадринске Курганской области ветераны получат персональные поздравления от президента России Владимира Путина на 9 Мая. Об этом сообщили представители пресс-службы администрации Шадринска.

«В Шадринске на сегодняшний день живут девять фронтовиков-участников ВОВ; пять участников ВОВ, служивших в тылу; два узника концлагерей, два жителя блокадного Ленинграда, один участник венгерских событий 1956 года и более 200 тружеников тыла. Ветеранам вручат поздравления в связи с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне», — указано в посте группы социальной сети «ВКонтакте».

По всей стране почтальоны вручат около полумиллиона писем почетным адресатам. Корреспонденция будет доставлена со 2 по 8 мая.

Ранее URA.RU писало, что в Шадринске усилят безопасность на праздновании 9 Мая. Глава города Антон Мокан отметил, что праздничные мероприятия не отменятся, но будут усилены меры по охране правопорядка. С предложением главы согласились представители силовых структур, присутствовавшие на заседании Антитеррористической комиссии и оперативной группы.