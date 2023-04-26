26 апреля 2023

Путин лично поздравит ветеранов курганского города

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное Курган, пенсионерка с письмом
Ветераны из Шадринска Курганской области смогут получить письма от Владимира Путина Фото:

В Шадринске Курганской области ветераны получат персональные поздравления от президента России Владимира Путина на 9 Мая. Об этом сообщили представители пресс-службы администрации Шадринска.

«В Шадринске на сегодняшний день живут девять фронтовиков-участников ВОВ; пять участников ВОВ, служивших в тылу; два узника концлагерей, два жителя блокадного Ленинграда, один участник венгерских событий 1956 года и более 200 тружеников тыла. Ветеранам вручат поздравления в связи с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне», — указано в посте группы социальной сети «ВКонтакте».

По всей стране почтальоны вручат около полумиллиона писем почетным адресатам. Корреспонденция будет доставлена со 2 по 8 мая.

Ранее URA.RU писало, что в Шадринске усилят безопасность на праздновании 9 Мая. Глава города Антон Мокан отметил, что праздничные мероприятия не отменятся, но будут усилены меры по охране правопорядка. С предложением главы согласились представители силовых структур, присутствовавшие на заседании Антитеррористической комиссии и оперативной группы.

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В Шадринске Курганской области ветераны получат персональные поздравления от президента России Владимира Путина на 9 Мая. Об этом сообщили представители пресс-службы администрации Шадринска. «В Шадринске на сегодняшний день живут девять фронтовиков-участников ВОВ; пять участников ВОВ, служивших в тылу; два узника концлагерей, два жителя блокадного Ленинграда, один участник венгерских событий 1956 года и более 200 тружеников тыла. Ветеранам вручат поздравления в связи с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне», — указано в посте группы социальной сети «ВКонтакте». По всей стране почтальоны вручат около полумиллиона писем почетным адресатам. Корреспонденция будет доставлена со 2 по 8 мая. Ранее URA.RU писало, что в Шадринске усилят безопасность на праздновании 9 Мая. Глава города Антон Мокан отметил, что праздничные мероприятия не отменятся, но будут усилены меры по охране правопорядка. С предложением главы согласились представители силовых структур, присутствовавшие на заседании Антитеррористической комиссии и оперативной группы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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