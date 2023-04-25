В курганском городе усилят безопасность на празднование 9 Мая

26 апреля 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

Мероприятия в честь Дня Победы в Шадринске Курганской области пройдут на других площадках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринске Курганской области 9 Мая для усиления безопасности большинство праздничных мероприятий перенесут на другие площадки. Об этом сообщили представители пресс-службы администрации Шадринска. «День Победы был и остается главным праздником страны. Мы ничего не отменяем, все традиционные мероприятия состоятся, в том числе в микрорайонах. Мы усиливаем меры по охране правопорядка, потому что безопасность наших жителей — превыше всего», — цитируют мэра Шадринска Антона Мокана в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». Основные праздничные мероприятия состоятся у Дворца культуры, легкоатлетическая эстафета — на стадионе «Торпедо». Концертную программу перенесут на улицу Ленина из-за отмены Бессмертного полка. Вечерняя акция «Свеча Памяти» пройдет у Дворца культуры с переходом в сквер Воинской славы. В завершении праздничного дня жителей ждет салют. С предложением главы согласились представители силовых структур, присутствовавшие на заседании Антитеррористической комиссии и оперативной группы. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на День Победы закроют пять улиц. Также ограничения коснутся некоторых парковок. Соответствующее постановление размещено на сайте мэрии.

В Шадринске Курганской области 9 Мая для усиления безопасности большинство праздничных мероприятий перенесут на другие площадки. Об этом сообщили представители пресс-службы администрации Шадринска. «День Победы был и остается главным праздником страны. Мы ничего не отменяем, все традиционные мероприятия состоятся, в том числе в микрорайонах. Мы усиливаем меры по охране правопорядка, потому что безопасность наших жителей — превыше всего», — цитируют мэра Шадринска Антона Мокана в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». Основные праздничные мероприятия состоятся у Дворца культуры, легкоатлетическая эстафета — на стадионе «Торпедо». Концертную программу перенесут на улицу Ленина из-за отмены Бессмертного полка. Вечерняя акция «Свеча Памяти» пройдет у Дворца культуры с переходом в сквер Воинской славы. В завершении праздничного дня жителей ждет салют. С предложением главы согласились представители силовых структур, присутствовавшие на заседании Антитеррористической комиссии и оперативной группы. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на День Победы закроют пять улиц. Также ограничения коснутся некоторых парковок. Соответствующее постановление размещено на сайте мэрии.