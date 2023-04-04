04 апреля 2023
03 апреля 2023

Жителям ЯНАО отказывают в работе из-за публикаций в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
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40% ямальцев понимают, что их активность в интернете может увидеть руководство Фото:

Каждый четвертый работодатель в ЯНАО отказывает кандидатам в работе из-за публикаций в соцсетях. Как рассказали URA.RU в пресс-службе компании SuperJob, 40% ямальцев понимают, что их активность в интернете может увидеть руководство.

«Каждый четвертый работодатель в ЯНАО отказывал в трудоустройстве из-за публикаций в соцсетях. 40% жителей ЯНАО, выкладывая фото, видео, заметки и комментарии в интернет, принимают во внимание возможный интерес работодателей», — говорится в сообщении.

При этом ямальцы понимают, как посты в социальных сетях могут повлиять на их карьеру. Так, 14% населения округа все равно, что о них подумают работодатели, 5% не задумывались об этом. Еще 7% считают, что их соцсети никто не просматривает.

Ранее сообщалось, что компании на Ямале усилили контроль за действиями сотрудников в социальных сетях. Работодатели стали больше контролировать личные страницы подчиненных.

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Каждый четвертый работодатель в ЯНАО отказывает кандидатам в работе из-за публикаций в соцсетях. Как рассказали URA.RU в пресс-службе компании SuperJob, 40% ямальцев понимают, что их активность в интернете может увидеть руководство. «Каждый четвертый работодатель в ЯНАО отказывал в трудоустройстве из-за публикаций в соцсетях. 40% жителей ЯНАО, выкладывая фото, видео, заметки и комментарии в интернет, принимают во внимание возможный интерес работодателей», — говорится в сообщении. При этом ямальцы понимают, как посты в социальных сетях могут повлиять на их карьеру. Так, 14% населения округа все равно, что о них подумают работодатели, 5% не задумывались об этом. Еще 7% считают, что их соцсети никто не просматривает. Ранее сообщалось, что компании на Ямале усилили контроль за действиями сотрудников в социальных сетях. Работодатели стали больше контролировать личные страницы подчиненных.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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