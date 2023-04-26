26 апреля 2023

Челябинская мебельная фабрика примет на работу двести осужденных. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мебельная фабрика Альтерна. Екатеринбург, мебель, грузчик, сборка мебели, производство мебели, замена икеи, цех мебели, импортзамещение, рабочий цеха, мебельный
Мебельная фабрика в Еткульском районе открыла исправительный участок для осужденных Фото:

В Еткульском районе Челябинской области мебельная фабрика примет на работу двести осужденных к исправительным работам. Об этом 27 апреля написала омбудсмен Юлия Сударенко в социальных сетях.

«Мебельная фабрика „Регина-М“ открыла исправительный участок, который рассчитан на проживание и работу двухсот осужденных к принудительным работам. В церемонии открытия приняла участие руководитель аппарата уполномоченных в регионе Евгения Шангина», — сообщила Сударенко в своем telegram-канале.

В здании площадью около 1,5 тысяч квадратных метров оборудовали рабочие кабинеты, дежурная часть, жилые комнаты, обеденный зал, санитарные узлы, комнаты для стирки и глажки вещей. Также есть помещения для проведения воспитательной работы с осужденными и комната для религиозных обрядов.

Уполномоченный по правам человека дополнила, что такие участки позволяют осужденным получить некую гарантию трудоустройства после отбывания наказания. А для предпринимателей — получить качественную рабочую силу, так как в случае нарушения трудового распорядка осужденного возвращают в исправительную колонию.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Еткульском районе Челябинской области мебельная фабрика примет на работу двести осужденных к исправительным работам. Об этом 27 апреля написала омбудсмен Юлия Сударенко в социальных сетях. «Мебельная фабрика „Регина-М“ открыла исправительный участок, который рассчитан на проживание и работу двухсот осужденных к принудительным работам. В церемонии открытия приняла участие руководитель аппарата уполномоченных в регионе Евгения Шангина», — сообщила Сударенко в своем telegram-канале. В здании площадью около 1,5 тысяч квадратных метров оборудовали рабочие кабинеты, дежурная часть, жилые комнаты, обеденный зал, санитарные узлы, комнаты для стирки и глажки вещей. Также есть помещения для проведения воспитательной работы с осужденными и комната для религиозных обрядов. Уполномоченный по правам человека дополнила, что такие участки позволяют осужденным получить некую гарантию трудоустройства после отбывания наказания. А для предпринимателей — получить качественную рабочую силу, так как в случае нарушения трудового распорядка осужденного возвращают в исправительную колонию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...