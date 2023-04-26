В Еткульском районе Челябинской области мебельная фабрика примет на работу двести осужденных к исправительным работам. Об этом 27 апреля написала омбудсмен Юлия Сударенко в социальных сетях.
«Мебельная фабрика „Регина-М“ открыла исправительный участок, который рассчитан на проживание и работу двухсот осужденных к принудительным работам. В церемонии открытия приняла участие руководитель аппарата уполномоченных в регионе Евгения Шангина», — сообщила Сударенко в своем telegram-канале.
В здании площадью около 1,5 тысяч квадратных метров оборудовали рабочие кабинеты, дежурная часть, жилые комнаты, обеденный зал, санитарные узлы, комнаты для стирки и глажки вещей. Также есть помещения для проведения воспитательной работы с осужденными и комната для религиозных обрядов.
Уполномоченный по правам человека дополнила, что такие участки позволяют осужденным получить некую гарантию трудоустройства после отбывания наказания. А для предпринимателей — получить качественную рабочую силу, так как в случае нарушения трудового распорядка осужденного возвращают в исправительную колонию.
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