Глава МЧС Куренков наметил повторный визит в пострадавшую от пожара Сосьву. Видео

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Михаил Мишустин во время посещения Якустка. Якутск, куренков александр
Александр Куренков приедет в Сосьву с проверкой в середине мая Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Глава МЧС России Александр Куренков, который сегодня работает в уничтоженной пожаром Сосьве (Свердловская область), повторно приедет в поселок с проверкой в середине мая. Об этом сообщает журналист URA.RU из Сосьвы, где проходит собрание губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и глава МЧС России с местными жителями.

«Губернатор заверил жителей, что будет приезжать и смотреть лично: „Я вам надоем еще“. Куренков пообещал приехать в середине мая. Первые результаты Куренков и Куйвашев обсудят с жителями 15 мая. „Плюс-минус два-три дня“», — передает корреспондент URA.RU с места события.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области вместе с главой МЧС России прибыли в частично уничтоженную огнем Сосьву. На месте были выбраны ответственные за восстановление сгоревшего поселка. Вся актуальная информация о трагедии в Сосьве — в материале URA.RU.

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Глава МЧС России Александр Куренков, который сегодня работает в уничтоженной пожаром Сосьве (Свердловская область), повторно приедет в поселок с проверкой в середине мая. Об этом сообщает журналист URA.RU из Сосьвы, где проходит собрание губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и глава МЧС России с местными жителями. «Губернатор заверил жителей, что будет приезжать и смотреть лично: „Я вам надоем еще“. Куренков пообещал приехать в середине мая. Первые результаты Куренков и Куйвашев обсудят с жителями 15 мая. „Плюс-минус два-три дня“», — передает корреспондент URA.RU с места события. Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области вместе с главой МЧС России прибыли в частично уничтоженную огнем Сосьву. На месте были выбраны ответственные за восстановление сгоревшего поселка. Вся актуальная информация о трагедии в Сосьве — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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