Александр Куренков приедет в Сосьву с проверкой в середине мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Глава МЧС России Александр Куренков, который сегодня работает в уничтоженной пожаром Сосьве (Свердловская область), повторно приедет в поселок с проверкой в середине мая. Об этом сообщает журналист URA.RU из Сосьвы, где проходит собрание губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и глава МЧС России с местными жителями.

«Губернатор заверил жителей, что будет приезжать и смотреть лично: „Я вам надоем еще“. Куренков пообещал приехать в середине мая. Первые результаты Куренков и Куйвашев обсудят с жителями 15 мая. „Плюс-минус два-три дня“», — передает корреспондент URA.RU с места события.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области вместе с главой МЧС России прибыли в частично уничтоженную огнем Сосьву. На месте были выбраны ответственные за восстановление сгоревшего поселка. Вся актуальная информация о трагедии в Сосьве — в материале URA.RU.