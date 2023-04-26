26 апреля 2023

Главный казах России Ибраев выдвинулся в гордуму Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание тюменской городской думы. Тюмень, зал заседаний гордумы тюмени
Новый созыв гордумы Тюмени выберут 10 сентября Фото:

Председатель Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев выдвинулся в депутаты гордумы Тюмени. Информация об этом размещена на сайте праймериз «Единой России». По словам источника URA.RU в политической элите региона, лидеру автономии гарантировали мандат.

«Ибраев выдвинулся по партийному списку ЕР. Проходное место ему обеспечено», — сообщил инсайдер.

Агентство обратилось за комментарием в реготделение ЕР. Там ответили, что все кандидаты в депутаты будут определены по итогам внутрипартийного предварительного голосования, которое пройдет с 22 по 28 мая. Выборы в гордуму намечены на 10 сентября.

Ибраев с 2014 года возглавлял региональную автономию казахов в Тюменской области, с 2022 года стал лидером федеральной структуры. Кроме того, он включен в состав Совета по национальным отношениям при президенте РФ.

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Председатель Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев выдвинулся в депутаты гордумы Тюмени. Информация об этом размещена на сайте праймериз «Единой России». По словам источника URA.RU в политической элите региона, лидеру автономии гарантировали мандат. «Ибраев выдвинулся по партийному списку ЕР. Проходное место ему обеспечено», — сообщил инсайдер. Агентство обратилось за комментарием в реготделение ЕР. Там ответили, что все кандидаты в депутаты будут определены по итогам внутрипартийного предварительного голосования, которое пройдет с 22 по 28 мая. Выборы в гордуму намечены на 10 сентября. Ибраев с 2014 года возглавлял региональную автономию казахов в Тюменской области, с 2022 года стал лидером федеральной структуры. Кроме того, он включен в состав Совета по национальным отношениям при президенте РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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