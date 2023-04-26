Главный казах России Ибраев выдвинулся в гордуму Тюмени

27 апреля 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

Новый созыв гордумы Тюмени выберут 10 сентября Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Председатель Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев выдвинулся в депутаты гордумы Тюмени. Информация об этом размещена на сайте праймериз «Единой России». По словам источника URA.RU в политической элите региона, лидеру автономии гарантировали мандат. «Ибраев выдвинулся по партийному списку ЕР. Проходное место ему обеспечено», — сообщил инсайдер. Агентство обратилось за комментарием в реготделение ЕР. Там ответили, что все кандидаты в депутаты будут определены по итогам внутрипартийного предварительного голосования, которое пройдет с 22 по 28 мая. Выборы в гордуму намечены на 10 сентября. Ибраев с 2014 года возглавлял региональную автономию казахов в Тюменской области, с 2022 года стал лидером федеральной структуры. Кроме того, он включен в состав Совета по национальным отношениям при президенте РФ.

Председатель Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев выдвинулся в депутаты гордумы Тюмени. Информация об этом размещена на сайте праймериз «Единой России». По словам источника URA.RU в политической элите региона, лидеру автономии гарантировали мандат. «Ибраев выдвинулся по партийному списку ЕР. Проходное место ему обеспечено», — сообщил инсайдер. Агентство обратилось за комментарием в реготделение ЕР. Там ответили, что все кандидаты в депутаты будут определены по итогам внутрипартийного предварительного голосования, которое пройдет с 22 по 28 мая. Выборы в гордуму намечены на 10 сентября. Ибраев с 2014 года возглавлял региональную автономию казахов в Тюменской области, с 2022 года стал лидером федеральной структуры. Кроме того, он включен в состав Совета по национальным отношениям при президенте РФ.