Тюменцев предупредили о возникновении ЧС из-за погоды

27 апреля 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

По данным синоптиков, 28 апреля в Тюмени пройдут дожди и температура опустится до +9 Фото: Московец Илья © URA.RU В Тюменской области 28 апреля ожидаются дожди, сильный ветер и понижение температуры до +9 градусов. Из-за непогоды жителей предупредили об увеличении риска возникновения ЧС. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещения 72». «28 апреля пройдут кратковременные дожди, днем усиление ветра до 15-20 м/с, резкое понижение температуры до +9… +14°, в Уватском районе до +4… +9°. В связи с ожидаемыми погодными метеоусловиями увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий», — сообщили в telegram-канале со ссылкой на данные Тюменского ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». Жителей предупредили, что в непогоду повышается риск возникновения природных пожаров и задымлений, аварий на системах электроснабжения и падений деревьев. Также сообщили о возможных задержках вылетов и прилетов самолетов и ограничениях на трассах.

В Тюменской области 28 апреля ожидаются дожди, сильный ветер и понижение температуры до +9 градусов. Из-за непогоды жителей предупредили об увеличении риска возникновения ЧС. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещения 72». «28 апреля пройдут кратковременные дожди, днем усиление ветра до 15-20 м/с, резкое понижение температуры до +9… +14°, в Уватском районе до +4… +9°. В связи с ожидаемыми погодными метеоусловиями увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий», — сообщили в telegram-канале со ссылкой на данные Тюменского ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». Жителей предупредили, что в непогоду повышается риск возникновения природных пожаров и задымлений, аварий на системах электроснабжения и падений деревьев. Также сообщили о возможных задержках вылетов и прилетов самолетов и ограничениях на трассах.