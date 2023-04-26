26 апреля 2023

Тюменцев предупредили о возникновении ЧС из-за погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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По данным синоптиков, 28 апреля в Тюмени пройдут дожди и температура опустится до +9 Фото:

В Тюменской области 28 апреля ожидаются дожди, сильный ветер и понижение температуры до +9 градусов. Из-за непогоды жителей предупредили об увеличении риска возникновения ЧС. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещения 72».

«28 апреля пройдут кратковременные дожди, днем усиление ветра до 15-20 м/с, резкое понижение температуры до +9… +14°, в Уватском районе до +4… +9°. В связи с ожидаемыми погодными метеоусловиями увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий», — сообщили в telegram-канале со ссылкой на данные Тюменского ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Жителей предупредили, что в непогоду повышается риск возникновения природных пожаров и задымлений, аварий на системах электроснабжения и падений деревьев. Также сообщили о возможных задержках вылетов и прилетов самолетов и ограничениях на трассах.

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В Тюменской области 28 апреля ожидаются дожди, сильный ветер и понижение температуры до +9 градусов. Из-за непогоды жителей предупредили об увеличении риска возникновения ЧС. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещения 72». «28 апреля пройдут кратковременные дожди, днем усиление ветра до 15-20 м/с, резкое понижение температуры до +9… +14°, в Уватском районе до +4… +9°. В связи с ожидаемыми погодными метеоусловиями увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий», — сообщили в telegram-канале со ссылкой на данные Тюменского ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». Жителей предупредили, что в непогоду повышается риск возникновения природных пожаров и задымлений, аварий на системах электроснабжения и падений деревьев. Также сообщили о возможных задержках вылетов и прилетов самолетов и ограничениях на трассах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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