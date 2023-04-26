Экс-главу курганского управления капстроительства ждет новый суд

27 апреля 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

В Кургане рассмотрят апелляцию на приговор экс-главе капстроительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане рассмотрят апелляцию на приговор по избранию меры пресечения для бывшего начальника управления капитального строительства города Андрея Чудакова. Информация появилась в картотеке судебной организации. «Уголовные дела — апелляция. Чудаков Андрей Анатольевич. Материал — об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается в документах судопроизводства. Слушание назначено на 28 апреля. В качестве обвинительной статьи для Чудакова указана ст. 286 ч.3 п. в. По версии источников URA.RU, приближенных к силовым структурам, экс-чиновник мог превысить должностные полномочия при подписании документов по контракту. Вопросы силовиков к бывшему руководителю возникли после проверок объекта хозфекальной канализации в Восточном микрорайоне Кургана. Канализация не введена окончательно в действие. Вероятный ущерб мог составить десятки миллионов рублей. Следствие подавало ходатайство на заключение Чудакова под стражу, однако городской суд отказал в аресте. Правоохранительные органы подали апелляцию на данное решение. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане был задержан бывший начальник одного из МКУ мэрии города. Следствие полагает, что его действия могли причинить ущерб при приемке объекта канализации.

В Кургане рассмотрят апелляцию на приговор по избранию меры пресечения для бывшего начальника управления капитального строительства города Андрея Чудакова. Информация появилась в картотеке судебной организации. «Уголовные дела — апелляция. Чудаков Андрей Анатольевич. Материал — об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается в документах судопроизводства. Слушание назначено на 28 апреля. В качестве обвинительной статьи для Чудакова указана ст. 286 ч.3 п. в. По версии источников URA.RU, приближенных к силовым структурам, экс-чиновник мог превысить должностные полномочия при подписании документов по контракту. Вопросы силовиков к бывшему руководителю возникли после проверок объекта хозфекальной канализации в Восточном микрорайоне Кургана. Канализация не введена окончательно в действие. Вероятный ущерб мог составить десятки миллионов рублей. Следствие подавало ходатайство на заключение Чудакова под стражу, однако городской суд отказал в аресте. Правоохранительные органы подали апелляцию на данное решение. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане был задержан бывший начальник одного из МКУ мэрии города. Следствие полагает, что его действия могли причинить ущерб при приемке объекта канализации.