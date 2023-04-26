26 апреля 2023

Экс-главу курганского управления капстроительства ждет новый суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор по уголовному делу обвиняемого в убийствах и других тяжких преступлениях Вячеслава Прямоносова. Курган, приговор, судья, суд
В Кургане рассмотрят апелляцию на приговор экс-главе капстроительства Фото:

В Кургане рассмотрят апелляцию на приговор по избранию меры пресечения для бывшего начальника управления капитального строительства города Андрея Чудакова. Информация появилась в картотеке судебной организации.

«Уголовные дела — апелляция. Чудаков Андрей Анатольевич. Материал — об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается в документах судопроизводства. Слушание назначено на 28 апреля.

В качестве обвинительной статьи для Чудакова указана ст. 286 ч.3 п. в. По версии источников URA.RU, приближенных к силовым структурам, экс-чиновник мог превысить должностные полномочия при подписании документов по контракту. Вопросы силовиков к бывшему руководителю возникли после проверок объекта хозфекальной канализации в Восточном микрорайоне Кургана. Канализация не введена окончательно в действие. Вероятный ущерб мог составить десятки миллионов рублей.

Следствие подавало ходатайство на заключение Чудакова под стражу, однако городской суд отказал в аресте. Правоохранительные органы подали апелляцию на данное решение.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане был задержан бывший начальник одного из МКУ мэрии города. Следствие полагает, что его действия могли причинить ущерб при приемке объекта канализации.

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В Кургане рассмотрят апелляцию на приговор по избранию меры пресечения для бывшего начальника управления капитального строительства города Андрея Чудакова. Информация появилась в картотеке судебной организации. «Уголовные дела — апелляция. Чудаков Андрей Анатольевич. Материал — об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается в документах судопроизводства. Слушание назначено на 28 апреля. В качестве обвинительной статьи для Чудакова указана ст. 286 ч.3 п. в. По версии источников URA.RU, приближенных к силовым структурам, экс-чиновник мог превысить должностные полномочия при подписании документов по контракту. Вопросы силовиков к бывшему руководителю возникли после проверок объекта хозфекальной канализации в Восточном микрорайоне Кургана. Канализация не введена окончательно в действие. Вероятный ущерб мог составить десятки миллионов рублей. Следствие подавало ходатайство на заключение Чудакова под стражу, однако городской суд отказал в аресте. Правоохранительные органы подали апелляцию на данное решение. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане был задержан бывший начальник одного из МКУ мэрии города. Следствие полагает, что его действия могли причинить ущерб при приемке объекта канализации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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