В пермской территории не хватает полицейских

В Уинском округе (Пермский край) отделение МВД массово набирает сотрудников на службу. Об этом сообщает администрация округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Отделение МВД по Уинскому округу объявляет набор кандидатов на службу», — говорится в публикации. Всего в списке восемь позиций.
В отделение требуются инспектор по контролю за исполнением поручений, юрисконсульт, оперуполномоченный уголовного розыска, техник информационных технологий, связи и защиты информации, следователь, госинспектор ГИБДД, заведующий медчастью и инспектор по делам несовершеннолетних. На все позиции требуются кандидаты без судимостей. На остальные, в зависимости от должностей требуются соискатели прошедшие службу в армии, с высшим или средним образованием.
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