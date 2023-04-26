В пермской территории не хватает полицейских

27 апреля 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

В отдел нужны не только полицейские, но и технические специалисты Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Уинском округе (Пермский край) отделение МВД массово набирает сотрудников на службу. Об этом сообщает администрация округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Отделение МВД по Уинскому округу объявляет набор кандидатов на службу», — говорится в публикации. Всего в списке восемь позиций. В отделение требуются инспектор по контролю за исполнением поручений, юрисконсульт, оперуполномоченный уголовного розыска, техник информационных технологий, связи и защиты информации, следователь, госинспектор ГИБДД, заведующий медчастью и инспектор по делам несовершеннолетних. На все позиции требуются кандидаты без судимостей. На остальные, в зависимости от должностей требуются соискатели прошедшие службу в армии, с высшим или средним образованием.

В Уинском округе (Пермский край) отделение МВД массово набирает сотрудников на службу. Об этом сообщает администрация округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Отделение МВД по Уинскому округу объявляет набор кандидатов на службу», — говорится в публикации. Всего в списке восемь позиций. В отделение требуются инспектор по контролю за исполнением поручений, юрисконсульт, оперуполномоченный уголовного розыска, техник информационных технологий, связи и защиты информации, следователь, госинспектор ГИБДД, заведующий медчастью и инспектор по делам несовершеннолетних. На все позиции требуются кандидаты без судимостей. На остальные, в зависимости от должностей требуются соискатели прошедшие службу в армии, с высшим или средним образованием.