26 апреля 2023

В пермской территории не хватает полицейских

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовые структуры. Пермь, фсб, спецслужбы, табельное оружие, пистолет, полиция, кубура
В отдел нужны не только полицейские, но и технические специалисты Фото:

В Уинском округе (Пермский край) отделение МВД массово набирает сотрудников на службу. Об этом сообщает администрация округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Отделение МВД по Уинскому округу объявляет набор кандидатов на службу», — говорится в публикации. Всего в списке восемь позиций.

В отделение требуются инспектор по контролю за исполнением поручений, юрисконсульт, оперуполномоченный уголовного розыска, техник информационных технологий, связи и защиты информации, следователь, госинспектор ГИБДД, заведующий медчастью и инспектор по делам несовершеннолетних. На все позиции требуются кандидаты без судимостей. На остальные, в зависимости от должностей требуются соискатели прошедшие службу в армии, с высшим или средним образованием.

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В Уинском округе (Пермский край) отделение МВД массово набирает сотрудников на службу. Об этом сообщает администрация округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Отделение МВД по Уинскому округу объявляет набор кандидатов на службу», — говорится в публикации. Всего в списке восемь позиций. В отделение требуются инспектор по контролю за исполнением поручений, юрисконсульт, оперуполномоченный уголовного розыска, техник информационных технологий, связи и защиты информации, следователь, госинспектор ГИБДД, заведующий медчастью и инспектор по делам несовершеннолетних. На все позиции требуются кандидаты без судимостей. На остальные, в зависимости от должностей требуются соискатели прошедшие службу в армии, с высшим или средним образованием.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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