Житель Белгородской области подорвался на снаряде времен ВОВ 27 апреля 2023 в 14:52 Размер текста - 17 + Мужчина в Белгороде подорвался на снаряде, сообщил Вячеслав Гладков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В селе Курасовка мужчина распиливал снаряды времен Великой Отечественной войны и подорвался на одном из них. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В селе Курасовка Ивнянского района во дворе собственного дома мужчина распиливал снаряды времен Великой Отечественной войны. В результате один снаряд сдетонировал, мужчина погиб», — написал Гладков в своем telegram-канале . Он добавил, что главы районов должны провести разъяснительную работу с жителями, чтобы подобных инцидентов не происходило в будущем. Это не первый подобный случай. Недавно сообщалось, что в Крыму мужчина подорвался на боеприпасе времен Великой Отечественной войны, передает Life . В селе Курасовка мужчина распиливал снаряды времен Великой Отечественной войны и подорвался на одном из них. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В селе Курасовка Ивнянского района во дворе собственного дома мужчина распиливал снаряды времен Великой Отечественной войны. В результате один снаряд сдетонировал, мужчина погиб», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что главы районов должны провести разъяснительную работу с жителями, чтобы подобных инцидентов не происходило в будущем. Это не первый подобный случай. Недавно сообщалось, что в Крыму мужчина подорвался на боеприпасе времен Великой Отечественной войны, передает Life. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям