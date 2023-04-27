Житель Белгородской области подорвался на снаряде времен ВОВ

В селе Курасовка мужчина распиливал снаряды времен Великой Отечественной войны и подорвался на одном из них. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В селе Курасовка Ивнянского района во дворе собственного дома мужчина распиливал снаряды времен Великой Отечественной войны. В результате один снаряд сдетонировал, мужчина погиб», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что главы районов должны провести разъяснительную работу с жителями, чтобы подобных инцидентов не происходило в будущем.
Это не первый подобный случай. Недавно сообщалось, что в Крыму мужчина подорвался на боеприпасе времен Великой Отечественной войны, передает Life.
В селе Курасовка мужчина распиливал снаряды времен Великой Отечественной войны и подорвался на одном из них. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В селе Курасовка Ивнянского района во дворе собственного дома мужчина распиливал снаряды времен Великой Отечественной войны. В результате один снаряд сдетонировал, мужчина погиб», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что главы районов должны провести разъяснительную работу с жителями, чтобы подобных инцидентов не происходило в будущем. Это не первый подобный случай. Недавно сообщалось, что в Крыму мужчина подорвался на боеприпасе времен Великой Отечественной войны, передает Life.