На первомайских акциях ждут 100 тысяч свердловчан

В этом году традиционных первомайских демонстраций не будет, но на локальных мероприятиях ждут не менее 100 тысяч человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

В акциях, приуроченных к празднику Труда 1 мая, примут участие порядка 100 тысяч человек. Такими цифрами поделился глава федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

«Во всех городах, на всех предприятиях, на уровне области будут проходить торжественные мероприятия с профсоюзным активом, лучшими работниками. У нас обычно 100 тысяч человек участвовало в публичных мероприятиях на улице, 20-25 тысяч — в Екатеринбурге. В этом году принято решение [об участии] не менее этого же количества», — отметил Ветлужских во время выступления на пресс-конференции в ТАСС.

При этом традиционных первомайских демонстраций не будет. В этом году по формам определены митинги. Речь идет о торжественных мероприятиях на предприятиях.