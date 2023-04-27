На первомайских акциях ждут 100 тысяч свердловчан

В акциях, приуроченных к празднику Труда 1 мая, примут участие порядка 100 тысяч человек. Такими цифрами поделился глава федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.
«Во всех городах, на всех предприятиях, на уровне области будут проходить торжественные мероприятия с профсоюзным активом, лучшими работниками. У нас обычно 100 тысяч человек участвовало в публичных мероприятиях на улице, 20-25 тысяч — в Екатеринбурге. В этом году принято решение [об участии] не менее этого же количества», — отметил Ветлужских во время выступления на пресс-конференции в ТАСС.
При этом традиционных первомайских демонстраций не будет. В этом году по формам определены митинги. Речь идет о торжественных мероприятиях на предприятиях.
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