На первомайских акциях ждут 100 тысяч свердловчан

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Традиционная первомайская демонстрация. Екатеринбург, красные флаги, 1 мая, первомайская демонстрация, первомай, праздник труда
В этом году традиционных первомайских демонстраций не будет, но на локальных мероприятиях ждут не менее 100 тысяч человек Фото:

В акциях, приуроченных к празднику Труда 1 мая, примут участие порядка 100 тысяч человек. Такими цифрами поделился глава федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

«Во всех городах, на всех предприятиях, на уровне области будут проходить торжественные мероприятия с профсоюзным активом, лучшими работниками. У нас обычно 100 тысяч человек участвовало в публичных мероприятиях на улице, 20-25 тысяч — в Екатеринбурге. В этом году принято решение [об участии] не менее этого же количества», — отметил Ветлужских во время выступления на пресс-конференции в ТАСС.

При этом традиционных первомайских демонстраций не будет. В этом году по формам определены митинги. Речь идет о торжественных мероприятиях на предприятиях.

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В акциях, приуроченных к празднику Труда 1 мая, примут участие порядка 100 тысяч человек. Такими цифрами поделился глава федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских. «Во всех городах, на всех предприятиях, на уровне области будут проходить торжественные мероприятия с профсоюзным активом, лучшими работниками. У нас обычно 100 тысяч человек участвовало в публичных мероприятиях на улице, 20-25 тысяч — в Екатеринбурге. В этом году принято решение [об участии] не менее этого же количества», — отметил Ветлужских во время выступления на пресс-конференции в ТАСС. При этом традиционных первомайских демонстраций не будет. В этом году по формам определены митинги. Речь идет о торжественных мероприятиях на предприятиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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