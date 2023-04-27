Екатеринбургская яхта, которую отправляли в кругосветное путешествие, станет арт-объектом

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Регата Banzay Local Race 2017 в яхт-клубе «Коматек». Екатеринбург, регата, яхты, яхт-клуб
Яхту раскрасят по мотивам Бажова Фото:

Екатеринбургская команда парусного судна Genesis, которая должна была совершить кругосветную экспедицию из центра Евразии в начале мая 2023 года, отказалась от своих планов. Вместо этого яхту превратят в арт-объект с узорами и будут использовать ее для водных прогулок и экскурсий. Об этом на презентации фестиваля кластера «Вода и Завод» рассказал автор идеи и организатор кругосветки Николай Паньков.

«Пока внешнеполитические штормы бушуют, мы ждем попутного ветра, и все равно это осуществим», — пояснил перенос кругосветного путешествия Паньков. Вместо этого яхта временно станет одним из объектов нового кластера: в этом году она будет ходить по Верх-Исетскому пруду — на ней будут проводиться водные прогулки и экскурсии.

Также яхту планируют превратить в арт-объект по мотивам сказок Павла Бажова. Ее преобразит художник Валериян Бахарев. Обновленное судно поставят на воде возле Храма на Крови ближе ко Дню города.

Ранее URA.RU рассказывало, что команда экспедиции «Уральский меридиан» планировала отправиться в кругосветную экспедицию из центра Евразии на парусном судне в начале мая 2023 года. Для этого участники разработали три варианта маршрута.

Последний раз яхту, которая отправится в кругосветное путешествие, видели в таком дизайне на городском пруду в ноябре 2022 года
Последний раз яхту, которая отправится в кругосветное путешествие, видели в таком дизайне на городском пруду в ноябре 2022 года
Фото:
Такой ее хотят сделать к лету
Такой ее хотят сделать к лету
Фото:

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Екатеринбургская команда парусного судна Genesis, которая должна была совершить кругосветную экспедицию из центра Евразии в начале мая 2023 года, отказалась от своих планов. Вместо этого яхту превратят в арт-объект с узорами и будут использовать ее для водных прогулок и экскурсий. Об этом на презентации фестиваля кластера «Вода и Завод» рассказал автор идеи и организатор кругосветки Николай Паньков. «Пока внешнеполитические штормы бушуют, мы ждем попутного ветра, и все равно это осуществим», — пояснил перенос кругосветного путешествия Паньков. Вместо этого яхта временно станет одним из объектов нового кластера: в этом году она будет ходить по Верх-Исетскому пруду — на ней будут проводиться водные прогулки и экскурсии. Также яхту планируют превратить в арт-объект по мотивам сказок Павла Бажова. Ее преобразит художник Валериян Бахарев. Обновленное судно поставят на воде возле Храма на Крови ближе ко Дню города. Ранее URA.RU рассказывало, что команда экспедиции «Уральский меридиан» планировала отправиться в кругосветную экспедицию из центра Евразии на парусном судне в начале мая 2023 года. Для этого участники разработали три варианта маршрута.
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