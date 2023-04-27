Челябинский губернатор назначил ответственного за мобилизацию

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Алексей Текслер на церемонии награждения победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 2021 году. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер утвердил на должности председателя Комитета мобилизационной работы Андрея Хомутинина Фото:
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Перестановки в правительстве Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил председателем Комитета мобилизационной работы региона Андрея Хомутинина. Постановление о назначении опубликовано 27 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Хомутинина Андрея Владимировича председателем Комитета мобилизационной работы Челябинской области. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования», — говорится в документе.

Хомутинин занимал в комитете должность заместителя председателя. Ранее ведомством руководил Сергей Малышев. Он ушел на пенсию 26 апреля.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил председателем Комитета мобилизационной работы региона Андрея Хомутинина. Постановление о назначении опубликовано 27 апреля на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить Хомутинина Андрея Владимировича председателем Комитета мобилизационной работы Челябинской области. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования», — говорится в документе. Хомутинин занимал в комитете должность заместителя председателя. Ранее ведомством руководил Сергей Малышев. Он ушел на пенсию 26 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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