Челябинский губернатор назначил ответственного за мобилизацию

Алексей Текслер утвердил на должности председателя Комитета мобилизационной работы Андрея Хомутинина
новость из сюжетаПерестановки в правительстве Челябинской области
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил председателем Комитета мобилизационной работы региона Андрея Хомутинина. Постановление о назначении опубликовано 27 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Хомутинина Андрея Владимировича председателем Комитета мобилизационной работы Челябинской области. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования», — говорится в документе.
Хомутинин занимал в комитете должность заместителя председателя. Ранее ведомством руководил Сергей Малышев. Он ушел на пенсию 26 апреля.
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