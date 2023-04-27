Челябинский губернатор назначил ответственного за мобилизацию

27 апреля 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер утвердил на должности председателя Комитета мобилизационной работы Андрея Хомутинина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил председателем Комитета мобилизационной работы региона Андрея Хомутинина. Постановление о назначении опубликовано 27 апреля на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить Хомутинина Андрея Владимировича председателем Комитета мобилизационной работы Челябинской области. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования», — говорится в документе. Хомутинин занимал в комитете должность заместителя председателя. Ранее ведомством руководил Сергей Малышев. Он ушел на пенсию 26 апреля.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил председателем Комитета мобилизационной работы региона Андрея Хомутинина. Постановление о назначении опубликовано 27 апреля на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить Хомутинина Андрея Владимировича председателем Комитета мобилизационной работы Челябинской области. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования», — говорится в документе. Хомутинин занимал в комитете должность заместителя председателя. Ранее ведомством руководил Сергей Малышев. Он ушел на пенсию 26 апреля.