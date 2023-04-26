Шумков обратился к курганцам из-за масштабного пожара. Фото, видео

27 апреля 2023 в 15:51 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков рассказал о бушующих пожарах в регионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к жителям региона из-за масштабного пожара на станции Логовушка. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Получил сообщения о пожаре за поселком Керамзитный и в Каргапольском округе. А также о масштабном пожаре в районе между селами Логовушка и Введенское сразу после прохода тепловоза. Огонь перешел на жилые дома. Направляем туда силы и средства, не задействованные на тушении других возгораний», — подчеркнул глава региона. Шумков напомнил, что в сухую и ветренную погоду нельзя ничего поджигать. К месту возгорания на станции Логовушка выехали начальник ГУ МЧС России по Курганской области Юрий Землянский и глава Кетовского округа Олег Язовских. Они будут руководить эвакуацией людей. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области в деревне Логовушка готовятся к эвакуации местных жителей из-за пожара. В ликвидации участвуют 96 человек личного состава и 18 единиц техники, в том числе пожарный поезд. В курганской деревне бушует масштабный пожар Фото: t.me/silavpravdevshumkov/4365

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к жителям региона из-за масштабного пожара на станции Логовушка. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Получил сообщения о пожаре за поселком Керамзитный и в Каргапольском округе. А также о масштабном пожаре в районе между селами Логовушка и Введенское сразу после прохода тепловоза. Огонь перешел на жилые дома. Направляем туда силы и средства, не задействованные на тушении других возгораний», — подчеркнул глава региона. Шумков напомнил, что в сухую и ветренную погоду нельзя ничего поджигать. К месту возгорания на станции Логовушка выехали начальник ГУ МЧС России по Курганской области Юрий Землянский и глава Кетовского округа Олег Язовских. Они будут руководить эвакуацией людей. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области в деревне Логовушка готовятся к эвакуации местных жителей из-за пожара. В ликвидации участвуют 96 человек личного состава и 18 единиц техники, в том числе пожарный поезд.