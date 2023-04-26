26 апреля 2023

Шумков обратился к курганцам из-за масштабного пожара. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вадим Шумков рассказал о бушующих пожарах в регионе Фото:
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к жителям региона из-за масштабного пожара на станции Логовушка. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Получил сообщения о пожаре за поселком Керамзитный и в Каргапольском округе. А также о масштабном пожаре в районе между селами Логовушка и Введенское сразу после прохода тепловоза. Огонь перешел на жилые дома. Направляем туда силы и средства, не задействованные на тушении других возгораний», — подчеркнул глава региона. Шумков напомнил, что в сухую и ветренную погоду нельзя ничего поджигать.

К месту возгорания на станции Логовушка выехали начальник ГУ МЧС России по Курганской области Юрий Землянский и глава Кетовского округа Олег Язовских. Они будут руководить эвакуацией людей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области в деревне Логовушка готовятся к эвакуации местных жителей из-за пожара. В ликвидации участвуют 96 человек личного состава и 18 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к жителям региона из-за масштабного пожара на станции Логовушка. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Получил сообщения о пожаре за поселком Керамзитный и в Каргапольском округе. А также о масштабном пожаре в районе между селами Логовушка и Введенское сразу после прохода тепловоза. Огонь перешел на жилые дома. Направляем туда силы и средства, не задействованные на тушении других возгораний», — подчеркнул глава региона. Шумков напомнил, что в сухую и ветренную погоду нельзя ничего поджигать. К месту возгорания на станции Логовушка выехали начальник ГУ МЧС России по Курганской области Юрий Землянский и глава Кетовского округа Олег Язовских. Они будут руководить эвакуацией людей. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области в деревне Логовушка готовятся к эвакуации местных жителей из-за пожара. В ликвидации участвуют 96 человек личного состава и 18 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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