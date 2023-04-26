В Пермском УФАС назначен новый борец с картелями и спекулянтами

27 апреля 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

В Пермском УФАС появился третий заместитель руководителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском Управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России Вероника Авлиярова назначена новым заместителем руководителя, который займется борьбой с картелями и контролем ценообразования. Об этом URA.RU сообщил источник близкий к надзорному ведомству. «Новым заместителем руководителя Пермского УФАС назначена 26-летняя Вероника Авлиярова. К своим обязанностям на руководящей должности она приступит 2 мая. В ведомстве Авлиярова будет курировать борьбу с картельными сговорами, а также следить за ценообразованием на товарных рынках», — рассказал собеседник агентства. Авлиярова пришла в УФАС на должность простого специалиста, в 2021 году стала победителем конкурса «Лидеры ФАС», в 2022 году работала в Москве. По возвращении в Пермь приказом ФАС России она назначена на должность замруководителя.

В Пермском Управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России Вероника Авлиярова назначена новым заместителем руководителя, который займется борьбой с картелями и контролем ценообразования. Об этом URA.RU сообщил источник близкий к надзорному ведомству. «Новым заместителем руководителя Пермского УФАС назначена 26-летняя Вероника Авлиярова. К своим обязанностям на руководящей должности она приступит 2 мая. В ведомстве Авлиярова будет курировать борьбу с картельными сговорами, а также следить за ценообразованием на товарных рынках», — рассказал собеседник агентства. Авлиярова пришла в УФАС на должность простого специалиста, в 2021 году стала победителем конкурса «Лидеры ФАС», в 2022 году работала в Москве. По возвращении в Пермь приказом ФАС России она назначена на должность замруководителя.