26 апреля 2023

В Пермском УФАС назначен новый борец с картелями и спекулянтами

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в УФАС. Курган, федеральный закон
В Пермском УФАС появился третий заместитель руководителя Фото:

В Пермском Управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России Вероника Авлиярова назначена новым заместителем руководителя, который займется борьбой с картелями и контролем ценообразования. Об этом URA.RU сообщил источник близкий к надзорному ведомству.

«Новым заместителем руководителя Пермского УФАС назначена 26-летняя Вероника Авлиярова. К своим обязанностям на руководящей должности она приступит 2 мая. В ведомстве Авлиярова будет курировать борьбу с картельными сговорами, а также следить за ценообразованием на товарных рынках», — рассказал собеседник агентства.

Авлиярова пришла в УФАС на должность простого специалиста, в 2021 году стала победителем конкурса «Лидеры ФАС», в 2022 году работала в Москве. По возвращении в Пермь приказом ФАС России она назначена на должность замруководителя.

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В Пермском Управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России Вероника Авлиярова назначена новым заместителем руководителя, который займется борьбой с картелями и контролем ценообразования. Об этом URA.RU сообщил источник близкий к надзорному ведомству. «Новым заместителем руководителя Пермского УФАС назначена 26-летняя Вероника Авлиярова. К своим обязанностям на руководящей должности она приступит 2 мая. В ведомстве Авлиярова будет курировать борьбу с картельными сговорами, а также следить за ценообразованием на товарных рынках», — рассказал собеседник агентства. Авлиярова пришла в УФАС на должность простого специалиста, в 2021 году стала победителем конкурса «Лидеры ФАС», в 2022 году работала в Москве. По возвращении в Пермь приказом ФАС России она назначена на должность замруководителя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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