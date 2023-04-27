Свердловчанина, убившего медика скорой помощи, готовят к суду

Свердловчанину грозит до 20 лет лишения свободы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жителю Березовского предъявили обвинение в убийстве медработника. По версии следствия, вечером 25 апреля 2023 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом медицинского работника скорой помощи, который приехал на вызов. С полученным ранением потерпевший был доставлен в больницу, но спасти его не удалось. Об этом в telegram-канале сообщает СУ СКР по Свердловской области.

«В настоящее время продолжается проведение комплекса мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения. СКР настаивает на заключении обвиняемого под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемый был задержан по «горячим следам». «В тот вечер подозреваемый находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. По одной версии, он не осознавал, что творит. По второй версии, ему якобы показалось, что прибывший медбрат намеревается оказывать знаки внимания его супруге. Когда мужчина протрезвел, он сообщил, что вообще ничего не помнит. Свердловчанину грозит до 20 лет лишения свободы», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.