В музее Екатеринбурга устроят пивную вечеринку с розыгрышем картины

27 апреля 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Музей Андеграунда в Екатеринбурге хочет отметить День рождения вместе с посетителями Фото: Размик Закарян © URA.RU Музей Андеграунда 29 апреля отметит свой первый День рождения. В честь этого представители выставочной площадки Екатеринбурга проведут презентацию фирменного пива, устроят концерт и разыграют картину из коллекции музея. Об этом URA.RU рассказали в учреждении. «Вечеринка в честь Дня рождения Музея Андеграунда! Нас ждет насыщенная, интересная программа: презентация фирменного пива „Боже, храни андеграунд“, созданного совместно с баром „Нельсон Совин“ и пивоварней Red Rocket Brewery, ночная экскурсия от директора Ольги Комлевой», — рассказали в центре культуры. Также гостей ждет розыгрыш картины из коллекции Музея Андеграунда и музыкальный вечер — за диджейский пульт встанет дуэт «Виниловые беспорядки». Мероприятие стартует 29 апреля в 19:00 и продлится до полуночи. Билет стоит 500 рублей, в который включено одно пиво. Музей Андеграунда открылся в Екатеринбурге 28 апреля 2022 года. Это единственная площадка, которая имеет в коллекции более 1000 произведений мастеров советского художественного андеграунда из Свердловска, Москвы, Ленинграда, Одессы.

Музей Андеграунда 29 апреля отметит свой первый День рождения. В честь этого представители выставочной площадки Екатеринбурга проведут презентацию фирменного пива, устроят концерт и разыграют картину из коллекции музея. Об этом URA.RU рассказали в учреждении. «Вечеринка в честь Дня рождения Музея Андеграунда! Нас ждет насыщенная, интересная программа: презентация фирменного пива „Боже, храни андеграунд“, созданного совместно с баром „Нельсон Совин“ и пивоварней Red Rocket Brewery, ночная экскурсия от директора Ольги Комлевой», — рассказали в центре культуры. Также гостей ждет розыгрыш картины из коллекции Музея Андеграунда и музыкальный вечер — за диджейский пульт встанет дуэт «Виниловые беспорядки». Мероприятие стартует 29 апреля в 19:00 и продлится до полуночи. Билет стоит 500 рублей, в который включено одно пиво. Музей Андеграунда открылся в Екатеринбурге 28 апреля 2022 года. Это единственная площадка, которая имеет в коллекции более 1000 произведений мастеров советского художественного андеграунда из Свердловска, Москвы, Ленинграда, Одессы.