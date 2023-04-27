Курганские власти рассказали, куда увезут эвакуированных из-за пожара жителей

В Курганской области эвакуированных из-за пожара жителей деревни Логоушка разместят в школе села Сычево. Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале регионального правительства.
«В целях безопасности организована превентивная эвакуация жителей д. Логоушка Кетовского округа и сычевского психоневрологического интерната. Жителей деревни разместят в Сычевской школе. Пациентов и персонал интерната — около 200 человек — автобусами эвакуируют в учреждение соцзащиты в селе Кипель», — говорится в сообщении властей. Для эвакуации граждан предоставлены автобусы.
По данным курганского МЧС, огнем охвачены десять домов и 20 хозпостроек на площади 2500 кв. м. сухая трава горит на площади восемь. Информации о пострадавших нет. К работам привлечены 96 человек личного состава и 18 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
Ранее URA.RU сообщало, что в деревне Кетовского округа готовятся к эвакуации жителей из-за масштабного пожара. Агентство
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