Курганские власти рассказали, куда увезут эвакуированных из-за пожара жителей

Курганцев из-за пожара эвакуируют в школу и учреждение соцзащиты в селе Сычево

Жителей курганской деревни увозят на автобусах от пожара (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

В Курганской области эвакуированных из-за пожара жителей деревни Логоушка разместят в школе села Сычево. Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале регионального правительства.

«В целях безопасности организована превентивная эвакуация жителей д. Логоушка Кетовского округа и сычевского психоневрологического интерната. Жителей деревни разместят в Сычевской школе. Пациентов и персонал интерната — около 200 человек — автобусами эвакуируют в учреждение соцзащиты в селе Кипель», — говорится в сообщении властей. Для эвакуации граждан предоставлены автобусы.

По данным курганского МЧС, огнем охвачены десять домов и 20 хозпостроек на площади 2500 кв. м. сухая трава горит на площади восемь. Информации о пострадавших нет. К работам привлечены 96 человек личного состава и 18 единиц техники, в том числе пожарный поезд.