Курганские власти рассказали, куда увезут эвакуированных из-за пожара жителей

Курганцев из-за пожара эвакуируют в школу и учреждение соцзащиты в селе Сычево
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Горят леса. Село Иковка, эвакуация, автотранспорт
Жителей курганской деревни увозят на автобусах от пожара (архивное фото) Фото:
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В Курганской области эвакуированных из-за пожара жителей деревни Логоушка разместят в школе села Сычево. Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале регионального правительства.

«В целях безопасности организована превентивная эвакуация жителей д. Логоушка Кетовского округа и сычевского психоневрологического интерната. Жителей деревни разместят в Сычевской школе. Пациентов и персонал интерната — около 200 человек — автобусами эвакуируют в учреждение соцзащиты в селе Кипель», — говорится в сообщении властей. Для эвакуации граждан предоставлены автобусы.

По данным курганского МЧС, огнем охвачены десять домов и 20 хозпостроек на площади 2500 кв. м. сухая трава горит на площади восемь. Информации о пострадавших нет. К работам привлечены 96 человек личного состава и 18 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Ранее URA.RU сообщало, что в деревне Кетовского округа готовятся к эвакуации жителей из-за масштабного пожара. Агентство ведет онйлан-трансляцию.

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В Курганской области эвакуированных из-за пожара жителей деревни Логоушка разместят в школе села Сычево. Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале регионального правительства. «В целях безопасности организована превентивная эвакуация жителей д. Логоушка Кетовского округа и сычевского психоневрологического интерната. Жителей деревни разместят в Сычевской школе. Пациентов и персонал интерната — около 200 человек — автобусами эвакуируют в учреждение соцзащиты в селе Кипель», — говорится в сообщении властей. Для эвакуации граждан предоставлены автобусы. По данным курганского МЧС, огнем охвачены десять домов и 20 хозпостроек на площади 2500 кв. м. сухая трава горит на площади восемь. Информации о пострадавших нет. К работам привлечены 96 человек личного состава и 18 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Ранее URA.RU сообщало, что в деревне Кетовского округа готовятся к эвакуации жителей из-за масштабного пожара. Агентство ведет онйлан-трансляцию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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