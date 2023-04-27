Адвокат Митрошиной опровергла погашение долга в 120 миллионов рублей

Дело Митрошиной остается на стадии следствия, заявила Алиса Волхова
Информация о выплате 120 миллионов рублей блогером Александрой Митрошиной является ложной. Об этом заявила ее адвокат Алиса Волхова.
«Уголовное дело находится на стадии следствия», — сказала Волхова, опровергнув информацию о выплате в 120 миллионов рублей. Ее слова приводит РБК.
После задержания блогера Елены Блиновской за неуплату налогов источник РЕН ТВ сообщил, что Волхова выплатила 120 миллионов рублей. Она также имеет налоговый долг за продажу онлайн-курсов. Уголовное дело о неуплате налогов против Митрошиной было заведено 21 марта, сообщает RT.
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