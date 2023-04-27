Главное о деле Елены Блиновской

Елена Блиновская начала давать признательные показания
новость из сюжетаСиловики задержали блогера Елену Блиновскую
СКР возбудило уголовное дело на блогера и создателя «Марафона желаний» Елену Блиновскую по факту невыплаты налогов в размере 918 млн рублей. После чего силовики задержали женщину при попытке покинуть Россию.
- Изначально автор «Марафона желаний» планировала сбежать в Казахстан. Блиновскую предупредили о возможном задержании, поэтому женщина решила покинуть РФ «по плану» Ксении Собчак (журналистка пешком перешла российскую границу — прим. ред.), но ее задержали на границе России и Беларуси.
- По информации СМИ, вместе с блогером на границе России задержали еще двоих мужчин.
- По информации telegram-канала Mash, перед попыткой побега блогера, супруг Алексей Блиновский ликвидировал один из своих бизнесов под брендом «Три Кошки». Сейчас мужчину допрашивают, как свидетеля.
- Елена Блиновская начала давать признательные показания. По версии следствия, она могла выводить деньги через фирмы мужа.
- Пользователи соцсетей обрадовались новости о задержании Елены Блиновской. Большинство уверены, что женщину должны были арестовать еще раньше.
- Ксения Собчак решила поддержать Блиновскую, несмотря на то, что ранее выпустила с ней скандальное интервью.
- Следственный комитет России опубликовал кадры обыска в доме блогера Елены Блиновской. На видео зафиксирован особняк и семейный автопарк Блиновских.
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