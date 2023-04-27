Бизнес-омбудсмен РФ заступился за Елену Блиновскую, предложив свою помощь

Бизнес-омбудсмен Титов призвал расширить закон из-за блогеров, попадающихся на неуплате налогов
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Силовики уже выступают так, будто дело против Блиновской расследовано, отметил Титов Фото:
новость из сюжета
Силовики задержали блогера Елену Блиновскую

Блогеру и создателю «Марафона желаний» Елене Блиновской фактически уже вынесли приговор, не расследуя дело. Прояснить ситуацию ей предложил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в разговоре с URA.RU.

«В прессе цитируют заявление прокуратуры о том, что Блиновская „целенаправленно и формально ‚раздробила‘ бизнес, а также привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц“. То есть вердикт, по сути, уже вынесен заранее, но насколько он оправдан, можно судить, только знакомясь с материалами дела. Елена Блиновская к нам еще не обращалась, но если обратится, будем разбираться. Мы работаем по подобным делам и с налоговой службой, и с правоохранительными органами, пытаемся прояснить ситуацию», — заявил Борис Титов.

Он также призвал расширить закон для борьбы с такими ситуациями. «Борьба с дроблением бизнеса стала настолько важным феноменом экономической жизни, что для нее пора прописывать спецправила», — отметил собеседник агентства.

Блиновскую задержали ночью 27 апреля на границе с Белоруссией. Ее якобы предупредили о возможном задержании, поэтому женщина решила покинуть РФ через ближайшую к Москве границу. По данным СМИ, блогер начала давать признательные показания. Правоохранители вменяют ей сразу две статьи УК РФ: об отмывании денег и неуплате налогов в размере 918 млн рублей. По мнению правоохранителей, она дробила свой бизнес, чтобы платить налоги в упрощенном порядке.

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Блогеру и создателю «Марафона желаний» Елене Блиновской фактически уже вынесли приговор, не расследуя дело. Прояснить ситуацию ей предложил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в разговоре с URA.RU. «В прессе цитируют заявление прокуратуры о том, что Блиновская „целенаправленно и формально ‚раздробила‘ бизнес, а также привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц“. То есть вердикт, по сути, уже вынесен заранее, но насколько он оправдан, можно судить, только знакомясь с материалами дела. Елена Блиновская к нам еще не обращалась, но если обратится, будем разбираться. Мы работаем по подобным делам и с налоговой службой, и с правоохранительными органами, пытаемся прояснить ситуацию», — заявил Борис Титов. Он также призвал расширить закон для борьбы с такими ситуациями. «Борьба с дроблением бизнеса стала настолько важным феноменом экономической жизни, что для нее пора прописывать спецправила», — отметил собеседник агентства. Блиновскую задержали ночью 27 апреля на границе с Белоруссией. Ее якобы предупредили о возможном задержании, поэтому женщина решила покинуть РФ через ближайшую к Москве границу. По данным СМИ, блогер начала давать признательные показания. Правоохранители вменяют ей сразу две статьи УК РФ: об отмывании денег и неуплате налогов в размере 918 млн рублей. По мнению правоохранителей, она дробила свой бизнес, чтобы платить налоги в упрощенном порядке.
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