Звездный адвокат раскрыл, какое наказание грозит Елене Блиновской

Статьи за легализацию доходов, незаконную банковскую деятельность могут утяжелить налоговое преступление и привести к лишению свободы. За неуплату налогов же грозит до пяти лет тюрьмы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал «звездный» адвокат, глава московской коллегии адвокатов Сергей Жорин, комментируя ситуацию с блогером Еленой Блиновской, известной по «Марафонам желаний», на которую завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств.
«Есть статьи-спутники, которые часто возбуждаются параллельно. Мы видим по другим блогерам, что это происходит. Это легализация доходов, полученных преступным путем. То есть если на эти сбереженные, недоплаченные деньги приобреталось какое-то имущество. Это правоохранители могут трактовать как легализацию доходов. Это одна статья. Вторая — незаконная банковская деятельность. То есть если деньги выводились через какие-то обнальные площадки (организация ведет фиктивный документооборот, — прим. URA.RU). Есть еще ряд статей, которые параллельно возбуждаются и утяжеляют и обвинения, и уменьшают вероятность избежать полного прекращения дела и лишения свободы. В любом случае вину устанавливает суд. Если это будет только налоговое преступление, то достаточно будет просто оплатить неуплаченную сумму», — объяснил Сергей Жорин.
По словам адвоката, новые поправки в уголовном кодексе изменили статус налогового преступления, переведя их из категории тяжкого в средней тяжести. «За налоговые преступления предусмотрено реальное лишение свободы. Хорошая новость — это то, что совсем недавно в статьи уголовного комплекса были внесены изменения, которые, в том числе уменьшили максимальный срок наказания и таким образом это преступление перешло из категории тяжких в средней тяжести. Кроме того автоматически уменьшились сроки давности привлечения к ответственности. Это влияет и на сумму неуплаты, и на период, за который могут предъявить», — добавил Жорин.
Собеседник агентства подчеркнул, что при высоких налоговых задолженностях лишиться свободы можно на три года. «Есть две налоговые статьи: 198 — уклонение от уплаты налогов физическим лицом и 199 — юридическим лицом. Одна предусматривает до трех лет лишения свободы, другая до пяти. Но здесь есть вариант выплатить всю недоимку и вообще избежать какой-либо уголовной ответственности. В остальных случаях, как правило, дают условное наказание», — заявил он.
Ранее на Елену Блиновскую завели уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов. По данным Следственного Комитета РФ, блогер не уплатила с 2019 по 2021 год 918 миллионов рублей. Блиновскую задержали на границе России и Беларуси. Позже следственный комитет опубликовал кадры из дома автора «Марафона желаний», где проходил обыск. Гардеробная задержанной в несколько десятков квадратных метров была заставлена витринами с дорогой брендовой одеждой и аксессуарами. Например, на видео можно заметить сумки Hermès Birkin стоимостью от 1,5 до 7,5 миллиона рублей.
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