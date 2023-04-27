Звездный адвокат раскрыл, какое наказание грозит Елене Блиновской

Адвокат Жорин предупредил об опасности сесть в тюрьму для Блиновской

27 апреля 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

К налоговым преступлениям часто добавляются статьи-спутники, напомнил Сергей Жорин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую Статьи за легализацию доходов, незаконную банковскую деятельность могут утяжелить налоговое преступление и привести к лишению свободы. За неуплату налогов же грозит до пяти лет тюрьмы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал «звездный» адвокат, глава московской коллегии адвокатов Сергей Жорин, комментируя ситуацию с блогером Еленой Блиновской, известной по «Марафонам желаний», на которую завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств. «Есть статьи-спутники, которые часто возбуждаются параллельно. Мы видим по другим блогерам, что это происходит. Это легализация доходов, полученных преступным путем. То есть если на эти сбереженные, недоплаченные деньги приобреталось какое-то имущество. Это правоохранители могут трактовать как легализацию доходов. Это одна статья. Вторая — незаконная банковская деятельность. То есть если деньги выводились через какие-то обнальные площадки (организация ведет фиктивный документооборот, — прим. URA.RU). Есть еще ряд статей, которые параллельно возбуждаются и утяжеляют и обвинения, и уменьшают вероятность избежать полного прекращения дела и лишения свободы. В любом случае вину устанавливает суд. Если это будет только налоговое преступление, то достаточно будет просто оплатить неуплаченную сумму», — объяснил Сергей Жорин. По словам адвоката, новые поправки в уголовном кодексе изменили статус налогового преступления, переведя их из категории тяжкого в средней тяжести. «За налоговые преступления предусмотрено реальное лишение свободы. Хорошая новость — это то, что совсем недавно в статьи уголовного комплекса были внесены изменения, которые, в том числе уменьшили максимальный срок наказания и таким образом это преступление перешло из категории тяжких в средней тяжести. Кроме того автоматически уменьшились сроки давности привлечения к ответственности. Это влияет и на сумму неуплаты, и на период, за который могут предъявить», — добавил Жорин. Собеседник агентства подчеркнул, что при высоких налоговых задолженностях лишиться свободы можно на три года. «Есть две налоговые статьи: 198 — уклонение от уплаты налогов физическим лицом и 199 — юридическим лицом. Одна предусматривает до трех лет лишения свободы, другая до пяти. Но здесь есть вариант выплатить всю недоимку и вообще избежать какой-либо уголовной ответственности. В остальных случаях, как правило, дают условное наказание», — заявил он. Ранее на Елену Блиновскую завели уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов. По данным Следственного Комитета РФ, блогер не уплатила с 2019 по 2021 год 918 миллионов рублей. Блиновскую задержали на границе России и Беларуси. Позже следственный комитет опубликовал кадры из дома автора «Марафона желаний», где проходил обыск. Гардеробная задержанной в несколько десятков квадратных метров была заставлена витринами с дорогой брендовой одеждой и аксессуарами. Например, на видео можно заметить сумки Hermès Birkin стоимостью от 1,5 до 7,5 миллиона рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Статьи за легализацию доходов, незаконную банковскую деятельность могут утяжелить налоговое преступление и привести к лишению свободы. За неуплату налогов же грозит до пяти лет тюрьмы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал «звездный» адвокат, глава московской коллегии адвокатов Сергей Жорин, комментируя ситуацию с блогером Еленой Блиновской, известной по «Марафонам желаний», на которую завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств. «Есть статьи-спутники, которые часто возбуждаются параллельно. Мы видим по другим блогерам, что это происходит. Это легализация доходов, полученных преступным путем. То есть если на эти сбереженные, недоплаченные деньги приобреталось какое-то имущество. Это правоохранители могут трактовать как легализацию доходов. Это одна статья. Вторая — незаконная банковская деятельность. То есть если деньги выводились через какие-то обнальные площадки (организация ведет фиктивный документооборот, — прим. URA.RU). Есть еще ряд статей, которые параллельно возбуждаются и утяжеляют и обвинения, и уменьшают вероятность избежать полного прекращения дела и лишения свободы. В любом случае вину устанавливает суд. Если это будет только налоговое преступление, то достаточно будет просто оплатить неуплаченную сумму», — объяснил Сергей Жорин. По словам адвоката, новые поправки в уголовном кодексе изменили статус налогового преступления, переведя их из категории тяжкого в средней тяжести. «За налоговые преступления предусмотрено реальное лишение свободы. Хорошая новость — это то, что совсем недавно в статьи уголовного комплекса были внесены изменения, которые, в том числе уменьшили максимальный срок наказания и таким образом это преступление перешло из категории тяжких в средней тяжести. Кроме того автоматически уменьшились сроки давности привлечения к ответственности. Это влияет и на сумму неуплаты, и на период, за который могут предъявить», — добавил Жорин. Собеседник агентства подчеркнул, что при высоких налоговых задолженностях лишиться свободы можно на три года. «Есть две налоговые статьи: 198 — уклонение от уплаты налогов физическим лицом и 199 — юридическим лицом. Одна предусматривает до трех лет лишения свободы, другая до пяти. Но здесь есть вариант выплатить всю недоимку и вообще избежать какой-либо уголовной ответственности. В остальных случаях, как правило, дают условное наказание», — заявил он. Ранее на Елену Блиновскую завели уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов. По данным Следственного Комитета РФ, блогер не уплатила с 2019 по 2021 год 918 миллионов рублей. Блиновскую задержали на границе России и Беларуси. Позже следственный комитет опубликовал кадры из дома автора «Марафона желаний», где проходил обыск. Гардеробная задержанной в несколько десятков квадратных метров была заставлена витринами с дорогой брендовой одеждой и аксессуарами. Например, на видео можно заметить сумки Hermès Birkin стоимостью от 1,5 до 7,5 миллиона рублей.